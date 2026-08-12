Японское иммиграционное агентство делится с местными властями данными об иностранцах, которым грозит депортация

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Токио, 10 августа (Jiji Press). Японское иммиграционное агентство начало передавать местным органам власти персональную информацию об иностранных гражданах, в отношении которых ведётся процедура депортации, в рамках пересмотра политики в отношении иностранцев, проводимого премьер-министром Такаити Санаэ.

Ранее подобная информация передавалась только с согласия заинтересованных лиц, что иногда лишало местные органы власти возможности установить местонахождение иностранцев, в отношении которых проводилась процедура депортации.

Последний шаг направлен на содействие принятию адекватных мер посредством сотрудничества между центральным и местными правительствами.

В июле агентство проинформировало местные органы власти о количестве, именах, адресах, гражданстве и датах рождения иностранных граждан, в отношении которых велась процедура депортации и которые проживали за пределами центров иммиграции по состоянию на конец июня.

В дальнейшем агентство планирует ежемесячно предоставлять обновлённую информацию о перемещении или возвращении таких иностранных граждан в свои страны. Информация также будет предоставляться по запросу местных органов власти.

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