В Японии вступил в силу закон о борьбе с вандализмом в отношении национального флага

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Токио, 13 августа (Jiji Press). 13 августа вступил в силу закон, криминализирующий действия по повреждению национального флага Японии, при наличии нерешённых вопросов о его влиянии на свободу выражения мнений после критики, указывающей на неясность круга наказуемых действий.

Согласно японскому законодательству, лица, публично повреждающие, снимающие или оскверняющие национальный флаг таким образом, что это вызывает у людей крайнее чувство дискомфорта или отвращения, могут быть приговорены к тюремному заключению на срок до двух лет или штрафу до 200 000 йен. Прямые трансляции таких действий подлежат наказанию, в то время как архивные записи трансляций – нет.

Закон направлен на защиту материальных объектов, используемых в качестве национального флага. Творческие произведения, такие как аниме и изображения, созданные с помощью генеративного искусственного интеллекта, а также украшения в форме флага на детских блюдах и узоры на одежде, вдохновлённые флагом, исключены из сферы действия закона.

Законодательство предусматривает, что вопрос о наказуемости деяния определяется на основе всесторонней оценки объективных обстоятельств, включая внешнюю форму деяния и окружающую ситуацию, с учётом свободы выражения мнения и убеждений.

В ходе парламентских обсуждений закона перед его принятием 17 июля одним из главных вопросов стало толкование выражения «крайне неудобно». Противники утверждали, что такая абстрактная формулировка может ограничивать художественное самовыражение и политическую деятельность.

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