Такаити выступила против платы за проход через Ормузский пролив в телефонном разговоре с президентом Ирана

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Токио, 12 августа (Jiji Press). Премьер-министр Японии Такаити Санаэ заявила президенту Ирана Масуду Пезешкиану, что важно обеспечить свободное и безопасное судоходство без дополнительных затрат, таких как транзитные сборы, в Ормузском проливе.

В ходе 20-минутного телефонного разговора Такаити призвала иранского лидера к тщательному обсуждению вопросов с международным сообществом, включая страны, использующие этот ключевой водный путь для транспортировки сырой нефти.

Это были четвёртые телефонные переговоры двух лидеров с тех пор, как США и Израиль начали удары по Ирану в конце февраля.

Сообщается, что проиранская группировка хуситов в Йемене атакует грузовые суда в Баб-эль-Мандебском проливе, ещё одном ключевом морском проливе недалеко от Красного моря.

Такаити призвала Тегеран убедить хуситов проявить сдержанность, заявив: «Мы глубоко обеспокоены нынешней ситуацией в Баб-эль-Мандебском проливе с точки зрения энергетической безопасности».

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