Путин подтвердил претензии России на суверенитет над Курильскими островами

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Токио, 12 августа (Jiji Press). Президент России Владимир Путин заявил, что международные документы подтверждают принадлежность России Курильских островов, включая четыре острова, которые Япония называет своими Северными территориями, сообщило российское государственное информационное агентство ТАСС.

Как сообщается, во время инспекции российских военно-морских учений в Южно-Сахалинске на Дальнем Востоке Путин заявил, что фактический контроль его страны над четырьмя спорными островами является «реальностью, которая сформировалась после окончания Второй мировой войны и закреплена в международных документах».

Говоря об отношениях между двумя странами, Путин признал конструктивную роль бывшего премьер-министра Абэ Синдзо, но раскритиковал санкции Японии в связи с вторжением России в Украину, заявив, что изменение позиции Японии «ни в коем случае не было спровоцировано нами».

По сообщению ТАСС, Путин впервые посетил Сахалин с июля 2013 года. В преддверии парламентских выборов в сентябре он посещает многие регионы своей страны.

4 августа Тихоокеанский флот России начал масштабные учения по обороне границы в северо-западной части Тихого океана.

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