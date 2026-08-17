Китай поддержал Россию в связи с визитом Путина на Северные территории

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Токио, 14 августа (Jiji Press). Послы Китая и России в Японии выступили с совместным заявлением, в котором утверждают, что их страны принесли огромные жертвы в борьбе против нацизма и японского милитаризма во время Второй мировой войны.

Заявление было опубликовано 13 августа, во время визита президента России Владимира Путина на один из четырёх контролируемых Россией островов, которые Япония называет Северными территориями.

В своем заявлении посол Китая У Цзянхао и посол России Николай Ноздрев напрямую не упомянули Северные территории.

14 августа посол США в Японии Джордж Гласс заявил в сообщении в социальных сетях: «Соединённые Штаты остаются непоколебимыми в своей поддержке своего важнейшего союзника и в признании суверенитета Японии над Северными территориями».

В последние годы Китай и Россия углубили военное сотрудничество. В прошлом году Китай резко отреагировал на заявления премьер-министра Японии Такаити Санаэ по поводу Тайваня и с тех пор пытается осудить Японию за новый милитаризм.

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