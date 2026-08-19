Россия выразила протест послу Японии по поводу спора об островах

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Токио, 18 августа (Jiji Press). Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин вызвал посла Японии в России Муто Акиру и выразил решительный протест Москвы по поводу заявлений японских официальных лиц о визите президента России Владимира Путина на прошлой неделе на спорный остров в северо-западной части Тихого океана.

Между тем Муто заявил, что надлежащим образом разъяснил российской стороне позицию Токио по этому вопросу.

13 августа Путин посетил остров Эторофу, один из четырёх островов, на которые претендует Токио, но которые контролируются Москвой. Премьер-министр Японии Такаити Санаэ заявила, что эта поездка была «абсолютно неприемлемой», что вызвало критику со стороны России.

Галузин заявил, что суверенитет России над островами, которые в России называются Южными Курильскими островами, а в Японии – Северными территориями, является непоколебимым, подтвердив утверждение Москвы о том, что острова стали российской территорией в результате Второй мировой войны.

Ссылаясь на санкции Японии против России и поддержку Украины, он также заявил, что Россия оставляет за собой право принимать соответствующие ответные меры.

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