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Токио, 19 августа (Jiji Press). По оценкам, число иностранных туристов, посетивших Японию в июле, выросло на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 3 442 100 человек. Это первый рост за четыре месяца и рекордный показатель для этого месяца, сообщила Национальная туристическая организация Японии.

Число посетителей из материкового Китая сократилось на 56,1% из-за рекомендаций китайского правительства воздержаться от поездок в Японию, этот показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижается восьмой месяц подряд.

В июле число туристов из Южной Кореи, США и Индонезии достигло рекордных показателей, а количество посетителей из Тайваня впервые превысило 700 000 человек за один месяц.

По странам и регионам наибольшее количество туристов посетило Японию из Южной Кореи (894 700 человек, рост на 31,9%), за ней следуют Тайвань (763 800 человек, рост на 26,4%), материковый Китай (428 200 человек) и США (286 200 человек, рост на 3,3%).

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