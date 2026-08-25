Министерство промышленности инвестирует дополнительно 150 млрд йен в компанию по производству полупроводников Rapidus

Новости

Токио, 24 августа (Jiji Press). Как стало известно, министерство промышленности Японии включит в свой бюджетный запрос на 2027 финансовый год 150 миллиардов йен на дополнительные инвестиции в компанию Rapidus Corp., которая планирует начать массовое производство передовых полупроводников.

Министерство будет инвестировать в японскую компанию по производству микросхем через Агентство инновационных платформ. На данный момент правительство уже инвестировало в компанию 250 миллиардов йен.

Министерство ожидает, что дополнительные инвестиции ещё больше укрепят финансовую базу компании и привлекут больше частных инвестиций.

Министерство также приняло решение выделить компании Rapidus около 2,4 триллиона йен на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и рассматривает возможность выделения ещё 300 миллиардов йен.

В дополнение к государственной помощи, три крупнейших банка страны, включая MUFG Bank, планируют предоставить Rapidus кредиты на общую сумму около 2 триллионов йен. Министерство гарантирует около 80% этих кредитов.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме