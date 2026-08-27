Япония и Кувейт подтвердили сотрудничество по вопросу Ормузского пролива

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Токио, 26 августа (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу и его кувейтский коллега, находящийся с визитом в Японии, шейх Джаррах Джабер Аль-Ахмад Аль-Сабах, подтвердили, что будут тесно сотрудничать в целях привлечения стран, использующих Ормузский пролив, к участию в текущих переговорах о его будущем.

Что касается переговоров между Ираном и Оманом о будущем Ормузского пролива, министры обоих стран договорились, что этот вопрос должен быть обсуждён между соответствующими сторонами, включая страны, использующие пролив, на их 45-минутной встрече в Министерстве иностранных дел в Токио.

Мотэги выразил благодарность Кувейту за многолетние поставки сырой нефти. В ответ Джаррах заявил, что Кувейт будет поддерживать стабильные поставки сырой нефти в Японию.

Они также договорились ускорить двустороннее сотрудничество в широком спектре областей, включая искусственный интеллект.

Позже Джарра провёл переговоры с премьер-министром Японии Такаити Санаэ в канцелярии премьер-министра в Токио.

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