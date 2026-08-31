Министр иностранных дел Японии провёл телефонные переговоры с Аканэ, главой Международного уголовного суда

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Токио, 28 августа (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу провёл 20-минутные телефонные переговоры с председателем Международного уголовного суда Японии Аканэ Томоко.

Это была первая подобная дискуссия между Мотэги и Аканэ с тех пор, как Соединённые Штаты на позапрошлой неделе объявили о санкциях против Аканэ.

В пресс-релизе Министерства иностранных дел Японии говорится, что они «обменялись мнениями о текущей ситуации вокруг МУС». Однако в нём не уточняется, выразил ли Мотэги поддержку МУС и Аканэ.

Ранее на прошлой неделе премьер-министр Японии Такаити Санаэ выразила поддержку суду в Гааге и пообещала оказать необходимую помощь Аканэ.

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