Кисида заявил, что будет следить за развитием ситуации вокруг ордера на арест Путина
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Токио, 18 марта (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио выразил большой интерес к выдаче Международным уголовным судом ордера на арест президента России Владимира Путина в связи с предполагаемым военным преступлением – незаконной депортации украинских детей.
«Мы надеемся с большим интересом следить за ходом расследования», – сказал Кисида на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Токио.
Шольц сказал, что действия МУС имеют большое значение и что Германия поддержит МУС, который является подходящей организацией для судебного разбирательства военных преступлений.
Также на пресс-конференции, состоявшейся после встречи двух лидеров, о запланированном на 20 марта визите председателя КНР Си Цзиньпина в Россию Кисида сказал, что он хочет, чтобы Китай и Россия продемонстрировали свою готовность действовать ответственно в отношении региональных вопросов и мира. В то же время Кисида сказал, что пока неизвестно, в каком направлении Китай и Россия будут продвигать свои обсуждения, отметив, что он будет внимательно следить за развитием событий.
О поездке Си в Россию Шольц сказал, что будет важно выяснить, будет ли определено окончание войны. Он добавил, что с нетерпением ждет результатов визита.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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