Россия объявила в розыск японскую судью Международного уголовного суда Аканэ

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Токио, 27 июля (Jiji Press). Россия объявила Аканэ Томоко, японскую судью Международного уголовного суда, в розыск после того, как суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина в связи с вторжением Москвы в Украину.

Об этом сообщило российское государственное информационное агентство ТАСС на основании информации МВД России.

После выдачи ордера российские власти в марте начали расследование в отношении главного обвинителя МУС Карима Хана, уроженца Великобритании, и троих судей МУС, включая Аканэ.

В мае власти объявили, что предъявили обвинения Хану и судье Росарио Сальваторе Айтала из Италии в их отсутствие, заявив, что привлечение к уголовной ответственности невиновного человека, имея в виду Путина, является уголовным преступлением.

Путин воздержался от поездок за границу, поскольку его могут задержать в государстве-члене МУС. Планируется, что в саммите развивающихся стран БРИКС, который пройдёт в Южной Африке в следующем месяце, он будет принимать участие онлайн.

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