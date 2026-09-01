35% молодых не состоящих в браке людей в Японии не желают вступать в брак

Новости

Токио, 31 августа (Jiji Press). Опрос, проведенный Агентством по делам детей и семей, показал, что 35% не состоящих в браке молодых людей в Японии не желают вступать в брак.

Согласно предварительным результатам опроса, около 15 000 из примерно 43 500 не состоящих в браке людей, опрошенных об их взглядах на брак, выбрали именно этот ответ, при этом многие респонденты выразили надежду на то, что смогут уделять больше времени своим хобби.

Между тем, 9,5% опрошенных заявили, что хотят пожениться как можно скорее, 10,3% – в течение двух-трёх лет, а 7,7% – в течение пяти лет.

В ходе опроса всех не состоящих в браке респондентов также спросили, что для них важнее брака, что позволило выбрать несколько вариантов ответа. Более половины выбрали досуг и хобби. Среди других популярных ответов были здоровье, эмоциональное благополучие и стабильный доход.

В ходе опроса, проведенного в режиме онлайн среди примерно 100 000 человек в возрасте от 15 до 39 лет в период с мая по август, были получены релевантные ответы от примерно 68 000 респондентов.

Статьи по теме