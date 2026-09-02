Россия выражает обеспокоенность по поводу учений с участием Японии, США и Австралии

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Токио, 1 сентября (Jiji Press). Россия выразила обеспокоенность посольству Японии в Москве по поводу совместных оборонных учений Японии, США и Австралии, запланированных на 8-24 сентября, сообщило российское информационное агентство ТАСС.

По сообщению ТАСС, пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что Москва уведомила посольство о том, что «провокационная военная деятельность вблизи дальневосточных границ категорически неприемлема».

Планируется, что совместные учения «Восточный щит-26» пройдут преимущественно в самой северной префектуре Японии – Хоккайдо.

Захарова упомянула о планируемом развертывании американского ракетного комплекса средней дальности «Тифон» во время учений. По её словам, его размещение на территории Японии «абсолютно неприемлемо» даже во время учений, поскольку угрожает безопасности России.

Российская сторона предупредила об «ответных мерах, направленных на обеспечение адекватного уровня национальной безопасности», добавила Захарова.

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