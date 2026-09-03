Премьер-министр Такаити обещает укрепить оборонный потенциал
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Токио, 2 сентября (Jiji Press). Премьер-министр Японии Такаити Санаэ подтвердила свою решимость укрепить обороноспособность страны в условиях сложной ситуации в сфере безопасности, включая наращивание военной мощи Китая.
«Если у нас не будет решимости идти в новый мир, не боясь перемен, мы не сможем защитить жизни людей и их мирную повседневную жизнь», – заявила Такаити на встрече командующих Силами самообороны в Токио.
Она выразила готовность оперативно реагировать на новые методы ведения войны с использованием искусственного интеллекта и беспилотных летательных аппаратов.
Такаити призвала к постоянному пересмотру организационной структуры и систем Сил самообороны, поскольку её иерархическая командная структура затрудняет учёт реальной ситуации на местах при принятии решений.
Она также призвала персонал Сил самообороны объединить свои знания и опыт для укрепления обороны в новых областях, таких как космос, киберпространство и электромагнитный спектр.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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