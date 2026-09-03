Япония, США и Австралия начнут учения по отработке сценария вторжения

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Токио, 2 сентября (Jiji Press). 2 сентября состоялась церемония открытия совместных учений командного пункта, которые пройдут в нескольких местах на территории Японии, с участием сухопутных Сил самообороны Японии, а также вооружённых сил США и Австралии.

В учениях «Яма Сакура» примут участие около 5200 военнослужащих Сил самообороны Японии, примерно 1100 военнослужащих армии и морской пехоты США и около 200 солдат австралийской армии, согласно данным Сил самообороны. Церемония состоялась в лагере «Асака» Сил самообороны Японии, расположенном в районе Нэрима города Токио и прилегающих муниципалитетах.

В ходе учений рассматривается сценарий, в котором гипотетические противники проводят десантные операции в самой северной префектуре Японии – Хоккайдо, а также в регионе Кюсю и на островах Нансэй в юго-западной части страны.

Три страны будут координировать свои действия в условиях конфликта на двух фронтах, очевидно, учитывая угрозы со стороны Китая и России.

На пресс-конференции после церемонии командующий сухопутными войсками Сил самообороны Японии генерал-лейтенант Эндо Макото заявил: «Трёхсторонние учения в Японии продемонстрируют тесные связи нашей страны с союзными и единомышленными странами как внутри страны, так и за рубежом, а также ещё больше укрепят возможности сдерживания и реагирования».

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