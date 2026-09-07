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Токио, 5 сентября (Jiji Press). Министерство иностранных дел Японии сообщило, что 4 сентября в дальневосточном городе Хабаровске состоялась церемония открытия нового памятника, посвящённого победе Москвы над Японией во Второй мировой войне.

Министерство по дипломатическим каналам призвало Россию демонтировать памятник советскому солдату, разрушающему каменный знак с изображением хризантемы, символа Японии, заявив, что это неприемлемо с точки зрения японского общественного мнения и крайне прискорбно.

Эмблема хризантемы широко признана символом Японии, и установка памятника, изображающего её разрушение, абсолютно недопустима, заявила премьер-министр Японии Такаити Санаэ в сообщении на платформе X (ранее Twitter).

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