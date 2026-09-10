Прощание с пингвинами Suica: компания JR East выберет нового персонажа для транспортных карт

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Токио, 9 сентября (Jiji Press). Восточно-японская железнодорожная компания (JR East) представила изображения трёх персонажей-кандидатов для своей системы смарт-карт Suica, один из которых заменит нынешнего персонажа, пингвина.

9 сентября были объявлены имена трёх кандидатов: бурой белки, фиолетового кролика и оранжевого существа, несущего сумку с кротом внутри. Карту Suica можно использовать для оплаты проезда в поезде и в качестве электронных денег.

Компания JR East выберет одного из трёх персонажей путем общественного голосования, и новый персонаж будет выполнять роль рекламного персонажа услуг Suica с 1 апреля 2027 года.

Голосование началось 8 сентября на специальном сайте и продлится до 23 сентября. Результаты будут объявлены 18 ноября. Имя нового персонажа будет выбрано на основе предложений, собранных от общественности.

Три персонажа-кандидата были выбраны из почти 20 идей, представленных молодыми авторами.

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