Япония призывает Иран воздержаться от нападений на гражданские суда

Новости

Токио, 8 сентября (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу настоятельно призвал Иран проявлять максимальную сдержанность в отношении нападений на гражданские суда, проходящие через Ормузский пролив, ключевой пункт для транспортировки сырой нефти.

В ходе телефонных переговоров со своим иранским коллегой Сейедом Аббасом Арагчи он выразил обеспокоенность по поводу продолжающихся нападений Ирана на гражданские суда в проливе.

Мотэги подтвердил позицию Японии о важности восстановления свободного и безопасного судоходства через пролив без дополнительных затрат. Он также заявил, что будущее пролива следует обсудить с соответствующими странами.

Япония и Иран провели девять раундов телефонных переговоров между своими министрами иностранных дел после того, как США и Израиль начали атаки на Иран. Мотэги призвал Арагчи к гибкому реагированию на зашедшие в тупик переговоры между Ираном и США.

Иранский министр разъяснил позицию Тегерана. Оба министра договорились поддерживать тесную связь для мирного урегулирования ситуации.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме