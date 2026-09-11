Япония требует внесения поправок в карту Земли Equal Earth

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Токио, 10 сентября (Jiji Press). Правительство Японии заявило, что оно потребовало внести исправления в карту мира Equal Earth, размещённую на веб-сайте, утверждая, что на карте один и тот же цвет используется для обозначения российской территории и четырёх спорных островов между Японией и Россией.

Как сказал глава аппарата премьер-министра Японии Кихара Минору, требование об исправлении было направлено оператору веб-сайта, на котором размещена карта, через посольство Японии в США.

«На карте видны изображения, противоречащие позиции японского правительства, – заявил Кихара на пресс-конференции. – Нам необходимо предотвратить распространение неверных представлений о территориях и географических названиях нашей страны», – подчеркнул главный представитель правительства.

Указанные на карте острова, которые Япония называет Северными территориями, фактически контролируются Россией, но также являются предметом территориальных претензий со стороны Японии. Правительство Японии утверждает, что острова являются частью исконной территории Японии.

Картографическая проекция Equal Earth точно отображает размеры каждого континента. Ранее в этом месяце Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую к использованию карт, использующих эту проекцию.

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