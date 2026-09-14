В центре внимания: у Японии мало возможностей воздействовать на Россию после визита Путина на остров

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Токио, 13 сентября (Jiji Press). Япония не смогла принять конкретных контрмер с тех пор, как месяц назад президент России Владимир Путин посетил спорный остров в северо-западной части Тихого океана.

Япония выразила решительный протест после визита Путина 13 августа на остров Эторофу, один из четырёх островов, на которые претендует Токио, но которые контролируются Москвой. Эти четыре острова, захваченные бывшим Советским Союзом у Японии в конце Второй мировой войны, в Японии называются Северными территориями.

Токио не смог предложить более решительных мер, учитывая необходимость стабильных закупок нефти и природного газа из России в условиях затянувшегося конфликта на Ближнем Востоке.

Дальнейшие действия Японии, такие как введение новых санкций, приведут к «дальнейшему ухудшению японско-российских отношений», заявил высокопоставленный представитель Министерства иностранных дел Японии.

«Мы надеемся воспользоваться этой возможностью, чтобы усилить наш подход к российской стороне», – заявил министр иностранных дел Мотэги Тосимицу на пресс-конференции 11 сентября.

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