Гостиница в Токио использует брошенные туристами чемоданы в качестве горшков для выращивания овощей

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Токио, 24 сентября (Jiji Press). Один из отелей в Токио использует оставленные гостями чемоданы в качестве горшков для выращивания овощей и трав в своём саду на крыше.

В 2022 году отель Niwa Tokyo в районе Тиёда запустил проект под названием eco-Niwa, который способствует переработке гостиничных отходов посредством производства листового перегноя и озеленения крыш.

Первоначально мешки из конопли, которые использовались для хранения кофейных зёрен, использовались как горшки для растений в саду на крыше.

Однако, поскольку конопляные мешки были недостаточно прочными и из них высыпалась земля, в отеле придумали использовать брошенные чемоданы.

По словам генерального директора отеля Окавы Кадзуи, каждый месяц в отеле оставляют около 10 чемоданов, и примерно 90% его гостей – иностранные туристы.

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