Что нравится иностранцам в Японии: результаты опроса

Число иностранных туристов, посетивших Японию за четыре месяца до апреля, превысило 14 миллионов. Что людям нравится в Японии, и что их интересует во время визита в Японию?

В Южной Корее растёт интерес к Японии

Токийская компания цифрового маркетинга AUN CONSULTING провела анкетирование в 14 странах и регионах относительно того, что нравится и не нравится в Японии и о желании посетить Японию.

Больше всего позитивных отзывов о Японии – в Индии, общая сумма ответов «очень нравится» и «нравится» составила 99,5%, за ней следуют Таиланд (99,3%), а также Индонезия, Филиппины и Австралия (99,1%).

Показатель Южной Кореи составил 86,9%, что на 15,1 пункта больше, чем в опросе предыдущего года. Считается, что это связано с улучшением японско-южнокорейских отношений, а также с восстановлением интереса к посещению Японии. С другой стороны, показатель США снизился на 7,8 пункта по сравнению с предыдущим годом и составил 84,0%.

В Китае подавляющее большинство респондентов ответили отрицательно, сумма ответов «Не нравится» и «Очень не нравится» составила 42,9%.

У людей, которые ответили «очень нравится» и «нравится», спросили, что именно им нравится в Японии, предложив семь вариантов ответа: «времена года и природа», «японская кухня», «безопасность и защищённость», «высококачественная продукция», «история и культура», «манга и аниме» и «низкие цены».

Хотя манга и аниме пользуются относительно высокой популярностью в некоторых частях Азии, интерес к ним, как правило, несколько ниже в Европе, Северной Америке и Австралии.

С другой стороны, интерес к теме «история и культура» в Азии был относительно низким, опустившись ниже 10% в Южной Корее и Китае, в то время как в Европе, Америке и Австралии он превышал 20%.

В странах Юго-Восточной Азии, таких как Таиланд и Малайзия, где не бывает снега, обычно высоко ценят смену времен года и природу.

Наибольшее число набрал ответ «японская кухня», она вызывает значительный интерес не только в Азии, но и в Европе, Америке и Австралии.

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Фотография к заголовку: ФотоAC

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