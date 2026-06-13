Японцы по-прежнему любят вкусный свежеприготовленный белый рис: результаты опроса

Рис по-прежнему является неотъемлемой частью японской кухни. Рост цен на рис в связи с неурожаем утих, и цены на рис постепенно стабилизируются.

87% японцев употребляют белый рис как минимум раз в день

Компания NEXER (токийский район Тосима), занимающаяся веб-маркетингом, совместно с торгующей рисом компанией «Мидзухоя» (город Ямагути) в начале мая провела опрос, охвативший 500 респондентов, и он показал, что 86,8% людей едят белый рис хотя бы раз в день. Наиболее частым ответом был «дважды в день» – 30,8%, что указывает на то, что даже при увеличении разнообразия основных продуктов питания, таких как хлеб и лапша, рис по-прежнему сохраняет популярность.

Почти 80% опрошенных заявили, что каждый раз чувствуют, насколько рис вкусен, когда едят рис. В частности, при употреблении свежеприготовленного риса – 79,7%, при употреблении рисовых лепёшек о-нигири – 35,0% и при употреблении риса нового урожая – 28,3%.

На вопрос о том, что люди делают, чтобы приготовить рис вкуснее, самым распространённым ответом (42,7%) был «Выбираю рис нового урожая». Также по 30% набрали ответы «Меняю способ приготовления», «Меняю сорт риса» и «Обращаю внимание на регион производства».

Помимо того, что люди тратят деньги на высококачественный рис и высокопроизводительные рисоварки, они также находят способы улучшить вкус риса, уделяя время приготовлению. Например, одна женщина 50-59 лет рассказала, что покупает коричневый рис и шлифует его партиями, чтобы хватило на неделю, а мужчина 40-49 лет перед приготовлением замачивает рис в холодной минеральной воде на 3-4 часа.

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