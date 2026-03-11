Палочки для еды как основа застольного этикета: многочисленные табу, связанные с древними религиозными представлениями

Изучаем основы японского этикета

Эта серия выходит за рамки практических рекомендаций и посвящена изучению различных японских этикетов и обычаев, раскрывая их истоки и суть. На этот раз мы посмотрим, как пользоваться палочками для еды – этот повседневный элемент жизни особенно важен, поскольку именно с палочками для еды связано множество правил этикета.

Палочки для еды как единственный столовый прибор японской кухни

Когда речь заходит о важных правилах этикета в повседневной жизни, многие, вероятно, вспоминают в том числе и о правилах поведения за столом. В Японии пользоваться палочками для еды учат с раннего детства, но статистика показывает, что только около половины японцев пользуются ими правильно. Это сложный навык, и существует стойкое мнение, что он является показателем воспитания человека.

Как правильно держать палочки для еды?

Верхнюю палочку держат почти как карандаш, а нижнюю располагают между основанием большого пальца и у первой фаланги безымянного пальца (PIXTA)

Палочки держат так, чтобы концы плотно соприкасались (PIXTA) * Не сжимайте пальцы в кулак и не держите палочки скрещенными



Маленьких детей часто начинают учить с использованием тренировочных палочек (PIXTA)

Палочки для еды возникли в Китае и были завезены в Японию примерно в III веке. Первоначально они имели V-образную форму, напоминая щипцы, и использовались для подношения пищи богам. Примерно в начале VII века японские посланники в Китай привезли в Японию обычай есть двумя палочками, и к периоду Хэйан (794-1192) они стали общепринятым столовым прибором при императорском дворе.

В Китае, где принято есть всем вместе с большого блюда, палочки для еды были длинными, но в Японии, где было принято сервировать еду на отдельном столике для каждого человека (мэймэйдзэн), они эволюционировали и стали короче. Палочки для еды обычно изготавливаются из дерева, а их кончики стали делать тоньше, чтобы было легче разделять рыбу и т. п. Благодаря такой адаптации палочки могут выполнять несколько функций – ими можно брать еду, разделять на части и перемешивать, так что любое японское блюдо сейчас можно есть, пользуясь только палочками.



В упакованных обедах (бэнто) обычно есть футляр для палочек. Имея всего одну пару палочек, можно есть и рис, и гарниры (PIXTA)

В начале периода Эдо (1603-1868) были изобретены лакированные палочки для еды. В наше время для повышения прочности и гигиеничности используются синтетические смолы и пластмасса. Кроме того, незаменимым дополнением к еде в минимаркетах комбини стали одноразовые палочки для еды, которые часто используются и в ресторанах.



Одноразовые палочки для еды, которые производятся из обрезков древесины или деревьев, спиленных в ходе прореживания (PIXTA)

Обычаи, напоминающие о древних ритуалах

Японская культура использования палочек для еды имеет выраженный церемониальный аспект – возможно, потому что изначально они использовались в ритуалах поклонения богам. Ярким примером являются «ивовые палочки» янагибаси, которые делают из древесины ивы и используют по особым случаям, таким как Новый год, и потому также называют иваибаси, «праздничные палочки».

Характерной чертой таких палочек является их форма – концы у них заострены с обоих сторон, так что есть можно любой стороной. Считается, что такая форма символизирует приём пищи вместе с божеством, которое посещает дом по особым случаям. Поэтому, когда набирают свою порцию новогодней еды о-сэти во время новогоднего застолья, или с большого блюда, не нужно поворачивать палочки той стороной, которой вы не едите, – это как бы препятствует богам во время трапезы. Кроме того, вообще использование обратной стороны палочек считается дурным тоном, поэтому лучше загодя приготовить отдельные палочки для накладывания еды.



«Ивовые палочки» янагибаси, как и следует из названия, изготавливаются из ивы, которая считается «чистым» деревом. Из-за того, что они заострены с обоих концов, их ещё называют рёкутибаси, «палочки на два рта» (PIXTA)

Анимистическая идея о том, что палочки для еды обладают душой, прослеживается в обычае, когда у каждого члена семьи есть свои собственные палочки. Обычай иметь собственные палочки сохранился со времён, когда еду сервировали каждому на отдельном столике индивидуально (мэймэйдзэн). Если, например, люди пользуются индивидуальными зубными щётками, то это связано с гигиеной, но в случае с палочками для еды дело в другом – в представлениях о «ритуальной чистоте», подобно тому, как люди используют в качестве подарка новые бумажные деньги без признаков использования.

В ресторанах люди не задумываются о том, кто до них пользовался столовыми приборами, зная, что они вымыты, однако использование чужих палочек для еды может вызывать внутреннее неприятие. Приглашая гостей к себе домой и угощая их домашней едой, уместно предоставить им одноразовые палочки для еды.



Ещё в период Эдо (1603-1868) было принято сервировать еду на столиках для каждого человека отдельно, и сегодня во многих семьях каждый пользуется своими палочками и чашками. Иллюстрация из книги «Правила на каждый день» (Хигото-но кокороэ, 1833, Национальная парламентская библиотека)

От рождения и до смерти

Палочки для еды необходимы не только для ежедневных приёмов пищи, их также используют в различных жизненных ритуалах, поэтому говорят, что они сопровождают японцев от рождения и до смерти. Палочками подносят первую еду младенцу, и палочками же перекладывают кости умершего человека в урну после кремации.



Первая церемония приёма пищи палочками для еды (О-куидзомэ) проводится на 100-й день после рождения. Имитация приёма пищи палочками проводится с молитвой о том, что у ребёнка всегда будет еда (PIXTA)



Во время церемонии «сбора костей» о-коцу агэ после кремации люди с помощью длинных палочек для еды передают друг другу останки, которые помещают в урну (PIXTA)



При подношении покойному ритуальной еды макурамэси («подушка из риса») палочки для еды втыкают вертикально в миску с белым рисом (PIXTA)

В ходе похоронного ритуала сбора останков после кремации участники передают кости друг другу палочками для еды. По этой причине одновременно с другим человеком взяться палочками за один кусок еды или передавать друг другу еду палочками считается плохой приметой, это напоминает о похоронах и этого избегают. Палочки также не втыкают в рис, это напоминает татэбаси, «стоячие (воткнутые в рис) палочки» – так делают, когда подносят еду умершим.

Существует множество других табуированных действий, связанных с палочками для еды. Ни один другой повседневный предмет утвари не окружён таким количеством правил – это показывает, насколько важны палочки для еды в повседневной жизни и культуре японцев.

Примеры неправильного обращения с палочками для еды

Распространённые табу, связанные с использованием палочек для еды (редакция Nippon.com) Сагурибаси, «копаться палочками»: перемешивать содержимое палочками, как будто вы исследуете содержимое миски. Сасибаси (цукибаси), «протыкание палочками»: накалывать еду на палочки. Намидабаси, «плачущие палочки»: нести ко рту еду, с которой капает. Хасиватаси, «передача еды палочками» (авасэбаси, «совместно (брать) палочками», хироибаси, «подбирать палочками»): передавать еду из палочек в палочки. Ёкобаси, «горизонтальные палочки»: зачерпывать еду палочками. Хасибаси, «палочки-мост»: класть палочки на чашку сверху.

Зёрна риса, прилипающие к палочкам, выглядят неэстетично, но не стоит собирать их губами, это считается дурным тоном и называется нэбурибаси, «облизыванием палочек». Вместо этого просто продолжайте брать рис из чашки (редакция Nippon.com)

В ресторанах часто можно увидеть, как люди используют столовую посуду в качестве подставки для палочек. Хотя это и не является серьёзным нарушением этикета, если палочки скатятся, это может доставить неудобства окружающим. Чтобы избежать подобных неприятностей, существуют также правила этикета относительно того, как брать и класть палочки. Хотя они не так широко известны, как правила правильно держать палочки, важно их помнить, когда вы обедаете на официальных мероприятиях.

Как правильно брать палочки для еды

Иллюстрация Сато Тадаси Возьмите палочки для еды за середину правой рукой и поднимите. Поддержите их снизу левой рукой. Переместите правую руку скользящим движением к верхнему краю палочек и переместите руку под них. Возьмите палочки в правую руку. Опустите левую руку. *Когда кладёте палочки для еды, выполняйте то же самое в обратном порядке.

За японской культурой использования палочек стоят представления о том, что приём пищи – не просто жизненная потребность, но и ритуал. Это также проявляется в обычае складывать перед собой ладони и говорить: итадакимасу («принимаю эту еду»), а после еды говорят готисо-сама дэсита («это было роскошное угощение»). Так мы выражаем благодарность природе, которая дарит нам урожай, божественным духам, обитающим в ней, жизни, которая становится нашей пищей, и людям, которые выращивают и готовят её. Этикет существует для того, чтобы люди ценили еду, и чтобы трапеза приносила радость всем участникам.

Научное руководство: Сибадзаки Наото, доцент аспирантуры Университета Гифу. Специализируется на изучении систем воспитания хороших манер с психологической точки зрения, а также консультирует преподавателей этикета. Ведущий преподаватель школы этикета Огасавара, участвует в подготовке инструкторов.

Статья редакционного отдела Nippon.com

Иллюстрации: Сато Тадаси

Фотография к заголовку: PIXTA