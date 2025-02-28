Выражение поздравлений и соболезнований в Японии в виде денежных подарков «сюги» и «кодэн»

Изучаем основы японского этикета

Путеводительпо Японии

В Японии на свадьбы и похороны дарят некоторые суммы денег, которые преподносят в специальных конвертах. Здесь мы поговорим о происхождении и сути сложного этикета, связанного с дарением денег.

Деньги и ритуальная чистота

В Японии принято дарить сюги (祝儀 ,поздравительные денежные подарки) по случаю важных событий, таких как поступление в школу или её окончание, церемония Сити-го-сан у детей, совершеннолетие, начало работы, брак или рождение ребёнка.

Однако в старину считалось, что деньги как бы ритуально «нечисты», поэтому в счастливых случаях деньги не дарили – в качестве поздравительных подарков обычно дарили вещи, а денежные подарки широко распространились только в недавнее время, когда быстро развивалась денежная экономика. К слову, и сейчас многие люди используют для поздравительных подарков сюги новые купюры из чувства их ритуальной «чистоты».



Красочные конверты для денежных подарков сюги-букуро. Обычно чем больше сумма, которую дарят, тем наряднее конверт (© Pixta)

Вместе с тем в случае печальных событий, таких как похороны, дарили денежные подарки кодэн (香典). Начиная с периода Муромати (1333-1568) среди высших классов распространился обычай дарить деньги на похороны, хотя в народе семье покойного обычно дарили продукты питания и т. п. Впоследствии это трансформировалось в традицию денежных подарков кодэн, призванных как бы компенсировать семье расходы на благовония и цветы.

Из-за упоминавшейся ритуальной «нечистоты» денег их никогда не передают напрямую; денежные подарки помещают в специальные конверты. В магазинах канцелярских товаров имеется широкий ассортимент конвертов для сюги и кодэн, их дизайн различается в зависимости от повода для подарка и суммы. Кодэн или другие денежные подарки на символическую сумму могут класть в самый простой конверт такого типа. Однако в качестве поздравительных подарков сюги обычно дарят существенные суммы, и сам красочный конверт с деньгами дополнительно заворачивают в красиво сложенную обёртку ориката из японской бумаги васи. Эта практика происходит из этикета самурайских семей, где подарки красиво упаковывали в японскую бумагу.

Суеверия, связанные с суммами подарков и стилями упаковки

Суммы денежных подарков зависят от отношений дарителя с получателем и обычно варьируются в пределах от 5000 до 30 000 йен, первая цифра суммы часто является нечётным числом. Эта традиция берёт своё начало в древнекитайских представлениях о «счастливых» числах. Чётные числа, которые делятся на два, особенно не подходят для свадебных подарков, поскольку во время свадеб избегают всякого намёка на «разделение». При этом, если даритель всё же хочет подарить, например, 20 000 йен, принцип нечётности можно обойти, используя одну купюру в 10 000 йен и две купюры по 5000 йен, создав набор подходящих нечётных чисел. Аналогично следует избегать чисел 4 (си) и 9 (ку), которые омонимичны «смерти» и «страданиям» соответственно.



Для подарков кодэн по случаю печальных событий наоборот, не используют новые купюры, чтобы подарок не выглядел так, как будто эту смерть ожидали и готовились к ней заранее. Некоторые люди обязательно перегибают выглядящие новыми купюры, чтобы «переломить» их. Купюры кладут в конверт обратной стороной кверху (© Pixta)

На обратной стороне конверта дарители пишут своё имя и адрес, а на передней – сумму подарка. Сумму часто записывают традиционным образом, используя кандзи вместо цифр, что выглядит стильно и исключает ошибку. Впрочем, многие пишут арабскими цифрами.

Двойные конверты для денежных подарков, которые можно купить в магазинах, сложены правильно, но при подготовке подарка нужно обращать внимание на некоторые основные принципы. Праздничные подарки сюги и траурные приношения кодэн упаковываются по-разному – у них отличается задняя складка внешней обёртки. В случае сюги нижняя часть, сгибаясь, перекрывает верхнюю часть, как бы «удерживая счастье внутри» конверта. И наоборот, для кодэн верхняя часть сгибается и перекрывает нижнюю, «чтобы не осталось печали».



Последовательность складывания обёртки ориката и расположение шнуров мидзухики (© Nippon.com)

Как выразить своё отношение к людям через конверты?

Ориката, внешняя обёртка денежного подарка, закрепляется с помощью декоративных шнуров мидзухики, сделанных из японской бумаги васи. Есть мнение, что мидзухики происходят от завязок, которыми аристократы периода Хэйан (794-1192) скрепляли свои стихотворные письма. Слово мидзухики имеет значение «смывание (загрязнений) водой (мидзу)».

Два основных типа узлов, которыми завязывают мидзухики, – это морована-мусуби (как в примере 1 ниже) и мусубикири (примеры 2 и 3). Первый легко развязывается, напоминая ленту, завязанную бантом, он предназначен для счастливых случаев, таких как рождение ребёнка или поступление в школу, и подразумевает пожелание повторения подобных событий. Другие два – тугие, фиксированные, как бы «одноразовые» узлы, которые подходят для случаев, повторения которых не ожидают иди не желают – это похороны, болезнь или травма, а также свадьба, которая традиционно в идеале бывает один раз в жизни.

Узлы мидзухики

(© Pixta) Морована-мусуби: для праздничных случаев, повторение которых приветствуется. Также называется моробана-мусуби, хана-мусуби или тё-мусуби Мусубикири, мамусуби: для таких случаев, повторения которых не ждут или не желают – свадьба или похороны Мусубикири, авабимусуби: вариант узла второго типа. Также называется авадзимусуби

Стандартные цвета конвертов для денег – красный и белый для праздничных случаев и чёрный и белый – для траурных. Когда денежный подарок дарят по случаю нездоровья, используют красно-белый конверт, подразумевающий пожелание выздоровления, и узел мусубикири, чтобы выразить надежду, что такая ситуация не повторится.

На праздничных конвертах сюги букуро в правом верхнем углу изображено подношение носи. Первоначально носи – это тонкая полоска сушёного морского ушка (моллюска), благопожелательный подарок, который можно съесть, запивая сакэ, чтобы обрести благословение божеств и обеспечить здоровье и долголетие. Носи также являлся одним из наилучших подношений богам. Сейчас носи, как правило, просто символическое украшение. Ими украшают также сезонные подарки сэйбо и тюгэн, исключение составляют морепродукты – поскольку они также являются дарами моря, носи для украшения не используют. Траурные конверты кодэн букуро не украшают носи.



Примеры украшений носи. Слева направо: бумажная обёртка с длинной полоской внутри, символизирующей сушёного моллюска; упрощённое изображение полоски носи; стилизованное изображение носи (のし) в виде слова носи, записанного азбукой хирагана (© Pixta)

Традиционно последний штрих в подготовке подарка – написание на конверте каллиграфической кистью его цели. Для свадьбы или другого радостного события хорошими вариантами будут寿 (котобуки, наилучшие пожелания) или 御祝 (о-иваи, поздравления). Для траурных подарков кодэн представители разных религиозных групп используют разные надписи, но в качестве общепринятого варианта можно назвать 御霊前 (горэйдзэн, подношение духу умершего). В случае кодэн надпись выполняется бледно-чёрными чернилами, символизирующими слёзы скорби, как бы размывающие надпись. Для этой цели в магазинах есть широкий выбор соответствующих ручек с наконечником в виде кисти, фудэ-пэн. Во всех случаях имя дарителя пишут внизу на передней части обёртки или на конверте.



На многих конвертах, продающихся в магазинах, уже напечатано предназначение подарка (© Pixta)

Признаком хороших манер будет упаковать подарок в шёлковую упаковочную ткань фукуса, которая призвана защитить его от загрязнения до момента передачи. Фукуса похожа на миниатюрный фуросики, хотя сейчас также популярны версии в виде прямоугольного конверта. Для счастливых случаев может использоваться фукуса тёплого, яркого цвета. Для похорон подойдёт более приглушённый оттенок, а фиолетовый подходит для всех случаев.

При вручении конверта с деньгами его следует передавать обеими руками, сопровождая это искренним выражением поздравлений или соболезнований.



Упаковка фукуса в виде конверта (© Pixta)

Как передать подарок сюги или кодэн

Иллюстрация Сато Тадаси Держите конверт лицевой стороной к себе за нижние углы обеими руками. Затем переместите правую руку, чтобы взяться за верхнюю часть конверта. Поверните конверт по часовой стрелке на 90 градусов. Переместите левую руку на нижний левый угол конверта, а правую руку – на верхний правый угол. Поверните конверт ещё на 90 градусов, чтобы лицевая сторона была обращена к получателю, и снова переместите левую руку на то место, которое теперь является нижним левым углом конверта. Обеими руками передайте конверт получателю.

В наши дни дарителям принято дарить ответный подарок ути-иваи; стоимость ответного подарка устанавливается в размере определённой доли от полученной суммы. Первоначально такой ответный подарок был сообщением, оповещающим родственников о счастливом событии. Ответные подарки не дарят за траурные подарки кодэн, чтобы избежать «повторения» события. Однако по большому счёту культура подношения денег на свадьбе или похоронах коренится в духе взаимопомощи, и вне зависимости от конкретного случая дарители или их семьи с большой вероятностью сами получат подарки сюги или кодэн в своё время.

Новогодние подарки о-тоси-дама как пожелание удачи в наступившем году

В Японии широко распространён обычай дарить на Новый год деньги – это о-тоси-дама, «драгоценность года». Происхождение этого обычая связано с традицией «разбивания зеркала» (кагами-бираки), то есть «зеркальных моти» кагами-моти, которые преподносят на Новый год «божеству года» о-тоси-гами. После Нового года их разбивали и дарили родственникам, позже стали дарить и другие предметы. Сейчас обычно это небольшая сумма денег в конверте поти-букуро, которую дарят детям на Новый год родители и другие родственники – окончательное превращение о-тоси-дама в денежный подарок произошло уже в послевоенную эпоху.



Кагами моти слева и конверт поти букуро справа, который используется для вручения денег отосидама. Поти означает «немного», это означает, что это совсем небольшая сумма (© Pixta)

Научное руководство: Сибадзаки Наото, доцент аспирантуры Университета Гифу. Специализируется на изучении систем воспитания хороших манер с психологической точки зрения, а также консультирует преподавателей этикета. Ведущий преподаватель школы этикета Огасавара, участвует в подготовке инструкторов.

Статья редакционного отдела Nippon.com

Иллюстрации: Сато Тадаси

Фотография к заголовку: PIXTA

Статьи по теме