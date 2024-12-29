Кагами-моти: «зеркальные рисовые лепёшки» как важнейший новогодний атрибут и подношение богам

Культура История

С древних времён кагами-моти, «зеркальные лепёшки», были важным священным атрибутом Нового года, выступая в качестве праздничного подношения богам. И в наши дни в супермаркетах и магазинах повседневного спроса продаются удобные в использовании типы кагами-моти – например, двухъярусные моти в вакуумной упаковке и небольшие круглые моти в пластиковых контейнерах в форме кагами-моти. Здесь мы поговорим об основных особенностях этого новогоднего угощения.
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Типичная структура новогоднего подношения с кагами-моти

(PIXTA)

Кагами-моти

«Зеркальные лепёшки», как следует из названия, сделаны в форме зеркала. Зеркала с древних времён имели особое значение как священные предметы, зеркало является одной из трёх императорских регалий (сансю-но дзинги, «три божественных предмета» – меч, зеркало и яшма), и зеркала часто использовались в качестве подношения богам. Говорят, что кагами-моти состоят из двух круглых лепёшек потому, что символизируют Инь и Ян, Солнце и Луну.

Цитрус дайдай

Хотя сейчас его часто заменяют легкодоступным сацумским мандарином, изначально на кагами-моти следовало класть именно дайдай. Его название созвучно слову «поколение за поколением» (代々, дайдай), и он символизирует пожелание процветания рода до отдалённых потомков.

У этого цитруса толстая кожица и много семян, поэтому он не слишком пригоден как столовый фрукт, но благодаря особому освежающему кисловатому вкусу он используется в качестве ингредиента соуса пондзу.

Папоротник урадзиро

Большой вечнозелёный папоротник. Его название буквально означает «белая изнанка» и связано с тем, что изнанка у тёмно-зеленых листьев светлая. Говорят, что он символизирует счастливый брак и процветание потомков, потому что имеет парные листья и легко распространяется, образуя группы растений. Это распространённый символ – например, на доспехах «Сида-гусоку», которые носил Токугава Иэясу во время решающего сражения при Сэкигахара, можно видеть изображение листьев этого папоротника.

Заросли папоротника урадзиро (PIXTA)
Заросли папоротника урадзиро (PIXTA)

Изображение листьев папоротника на доспехах Токугавы Иэясу (PIXTA)
Изображение листьев папоротника на доспехах Токугавы Иэясу (PIXTA)

Листья юзуриха

У растения юдзуриха взамен опадающих старых листьев вырастают новые, благодаря чему это растение стало символом обновления и продолжения рода.

Ритуальные бумажные украшения сидэ

Это бумажные полоски, сложенные в форме молнии. В японских обрядах они призваны изгонять злых духов и ритуально очищать место.

Сихобэни, «красное с четырёх сторон»

Японская бумага, обрамлённая красной каймой со всех четырёх сторон. Она символизирует молитвы о благополучии в наступающем году, обращённые в четыре стороны света.

Правила использования – когда устанавливать украшения и в какое время следует съесть?

Важные правила кунти-моти и ития-кадзари

В последнее время многие люди покупают кагами-моти в супермаркетах и универмагах, но в старину их готовили сами, отбивая пропаренный рис в конце года. Поскольку иероглиф «девять» (九, ку) читается так же, как и «страдание» (苦), люди избегали готовить кунти-моти, то есть «моти девятого дня» в 9-й, 19-й и 29-й день месяца. Как отголосок этой традиции многие люди до сих пор стараются не выставлять кагами-моти 29-го декабря. С другой стороны, некоторые люди рассматривают число 29 как имеющее положительный смысл благодаря созвучию с фуку, «процветание».

Считается также неправильным устанавливать новогодние украшения, такие как кагами-моти и «ограждающие верёвки» симэнава в последний день года они призваны приветствовать богов Нового года и их не пристало готовить в спешке накануне.

Кагами-моти естественным образом растрескиваются, теряя влагу (PIXTA)
Кагами-моти естественным образом растрескиваются, теряя влагу (PIXTA)

Кагами-бираки, «Раскрытие зеркала» (11 января)

Считается, что подносимые богам «зеркальные лепёшки» впитывают божественную силу, поэтому их едят, чтобы получить от богов их силу с молитвой о здоровье и благополучии. В отношении кагами-моти не используют слова «резать» или «рубить», которые могут ассоциироваться с насильственной смертью в обществе, которым на протяжении веков управляли военные-самураи. Кагами-моти разбивают – например, деревянным молотком, откалывая куски нужного размера, после чего употребляют в пищу в составе супа о-дзони или обжаренным в масле (агэмоти).

Агэмоти, домашние обжареные моти (PIXTA)
Агэмоти, домашние обжареные моти (PIXTA)

Фотография к заголовку: PIXTA

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