Кагами-моти: «зеркальные рисовые лепёшки» как важнейший новогодний атрибут и подношение богам

С древних времён кагами-моти, «зеркальные лепёшки», были важным священным атрибутом Нового года, выступая в качестве праздничного подношения богам. И в наши дни в супермаркетах и магазинах повседневного спроса продаются удобные в использовании типы кагами-моти – например, двухъярусные моти в вакуумной упаковке и небольшие круглые моти в пластиковых контейнерах в форме кагами-моти. Здесь мы поговорим об основных особенностях этого новогоднего угощения.

Типичная структура новогоднего подношения с кагами-моти

Кагами-моти

«Зеркальные лепёшки», как следует из названия, сделаны в форме зеркала. Зеркала с древних времён имели особое значение как священные предметы, зеркало является одной из трёх императорских регалий (сансю-но дзинги, «три божественных предмета» – меч, зеркало и яшма), и зеркала часто использовались в качестве подношения богам. Говорят, что кагами-моти состоят из двух круглых лепёшек потому, что символизируют Инь и Ян, Солнце и Луну.

Цитрус дайдай

Хотя сейчас его часто заменяют легкодоступным сацумским мандарином, изначально на кагами-моти следовало класть именно дайдай. Его название созвучно слову «поколение за поколением» (代々, дайдай), и он символизирует пожелание процветания рода до отдалённых потомков.

У этого цитруса толстая кожица и много семян, поэтому он не слишком пригоден как столовый фрукт, но благодаря особому освежающему кисловатому вкусу он используется в качестве ингредиента соуса пондзу.

Папоротник урадзиро

Большой вечнозелёный папоротник. Его название буквально означает «белая изнанка» и связано с тем, что изнанка у тёмно-зеленых листьев светлая. Говорят, что он символизирует счастливый брак и процветание потомков, потому что имеет парные листья и легко распространяется, образуя группы растений. Это распространённый символ – например, на доспехах «Сида-гусоку», которые носил Токугава Иэясу во время решающего сражения при Сэкигахара, можно видеть изображение листьев этого папоротника.



Заросли папоротника урадзиро (PIXTA)



Изображение листьев папоротника на доспехах Токугавы Иэясу (PIXTA)

Листья юзуриха

У растения юдзуриха взамен опадающих старых листьев вырастают новые, благодаря чему это растение стало символом обновления и продолжения рода.

Ритуальные бумажные украшения сидэ

Это бумажные полоски, сложенные в форме молнии. В японских обрядах они призваны изгонять злых духов и ритуально очищать место.

Сихобэни, «красное с четырёх сторон»

Японская бумага, обрамлённая красной каймой со всех четырёх сторон. Она символизирует молитвы о благополучии в наступающем году, обращённые в четыре стороны света.

Правила использования – когда устанавливать украшения и в какое время следует съесть?

Важные правила кунти-моти и ития-кадзари

В последнее время многие люди покупают кагами-моти в супермаркетах и универмагах, но в старину их готовили сами, отбивая пропаренный рис в конце года. Поскольку иероглиф «девять» (九, ку) читается так же, как и «страдание» (苦), люди избегали готовить кунти-моти, то есть «моти девятого дня» в 9-й, 19-й и 29-й день месяца. Как отголосок этой традиции многие люди до сих пор стараются не выставлять кагами-моти 29-го декабря. С другой стороны, некоторые люди рассматривают число 29 как имеющее положительный смысл благодаря созвучию с фуку, «процветание».

Считается также неправильным устанавливать новогодние украшения, такие как кагами-моти и «ограждающие верёвки» симэнава в последний день года они призваны приветствовать богов Нового года и их не пристало готовить в спешке накануне.



Кагами-моти естественным образом растрескиваются, теряя влагу (PIXTA)

Кагами-бираки, «Раскрытие зеркала» (11 января)

Считается, что подносимые богам «зеркальные лепёшки» впитывают божественную силу, поэтому их едят, чтобы получить от богов их силу с молитвой о здоровье и благополучии. В отношении кагами-моти не используют слова «резать» или «рубить», которые могут ассоциироваться с насильственной смертью в обществе, которым на протяжении веков управляли военные-самураи. Кагами-моти разбивают – например, деревянным молотком, откалывая куски нужного размера, после чего употребляют в пищу в составе супа о-дзони или обжаренным в масле (агэмоти).



Агэмоти, домашние обжареные моти (PIXTA)

Фотография к заголовку: PIXTA

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