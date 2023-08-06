О-Бон-дама: сколько денег дарят детям на летние праздники?

Наконец-то полностью сняли коронавирусные ограничения на передвижение, и многие дети смогут впервые за долгое время вновь встретиться с бабушками и дедушками, многие семьи смогут вновь собраться вместе. Глядя на милые улыбки детей, взрослые хотят чем-то порадовать детей – например, денежным подарком о-бон-дама.

В период летних каникул и праздника О-Бон появляется возможность свозить детей к бабушкам и дедушкам и вообще встретиться с родственниками, и многим, само собой, хочется порадовать внуков или племянников. В связи с этим в Японии распространяется обычай делать детям денежные подарки – по аналогии с о-тосидама, которые дарят на Новый год, они называются о-бон-дама.

В ходе опроса, проведенного производителем бумажных изделий «Маруаи» (пос. Итикавамисато, префектура Яманаси), получены ответы от 4812 мужчин и женщин в возрасте от 20 лет и старше, и 27,8% из них ответили, что знают об о-бон-дама. Уровень осведомлённости был выше у женщин, они составили 53,7% от числа тех, кто знает об этом обычае.

Среди опрошенных 310 человек собираются дарить о-бон-дама этим летом, и на вопрос о том, кому и какую сумму они планируют подарить, 221 человек ответили, что будут дарить детям родственников, 206 – собственным детям, внукам или правнукам – 199 человек, то есть в основном такие подарки предназначены детям.

При этом вне зависимости от того, является ли получатель подарка ребёнком или взрослым, большинство респондентов назвали сумму до 5000 йен, то есть это небольшие деньги на какие-нибудь развлечения, однако из тех, кто собирается дарить деньги своим детям, более 20% ответили, что подарят 10 000 йен и более.

Фотография к заголовку: PIXTA

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