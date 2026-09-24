Япония вернула ошибочно переданные человеческие останки Казахстану и Мьянме
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Токио, 23 сентября (Jiji Press). Министерство социального обеспечения Японии заявило, что вернуло Казахстану и Мьянме человеческие останки, ошибочно ввезённые из этих стран в рамках проекта по сбору останков японцев, погибших за границей во время Второй мировой войны.
Это первый случай, когда министерство вернуло останки иностранцев, ошибочно собранные в рамках проекта. Возврат произошел после того, как в 2019 году стало известно, что министерству передали останки иностранцев вместо останков японцев, задержанных в российской Сибири после войны. Аналогичные путаницы также имели место на Филиппинах.
Возвращённые останки представляли собой два комплекта, собранных в Казахстане в 2001 году, и четыре комплекта, собранных в Мьянме в 2001 и 2003 годах.
После того, как в 2019 году стало известно о находке, Япония провела экспертизу останков и в период с 2023 по 2024 год пришла к выводу, что вероятность их японского происхождения невелика. Министерство вернуло шесть комплектов останков в период с июня по июль этого года.
Помимо этого инцидента, в 2022 году в Казахстан были возвращены два образца останков, доставленных в Японию из-за неопределённости относительно их японского происхождения.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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