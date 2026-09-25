Министр иностранных дел Мотэги призывает к обеспечению безопасного судоходства в ближневосточных проливах

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Нью-Йорк, 23 сентября (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу на встрече министров иностранных дел по вопросам морской безопасности в Нью-Йорке подчеркнул важность свободного и безопасного судоходства в Ормузском проливе и Баб-эль-Мандебском проливе на Ближнем Востоке.

Мотэги заявил, что взимание платы за проход через Ормузский пролив неприемлемо, и отметил необходимость обсуждения ситуации в проливе всем международным сообществом.

Глава внешнеполитического ведомства Японии также объяснил позицию своей страны в отношении продвижения обновлённой концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

Учитывая действия Китая в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, Мотэги выразил несогласие с попытками в одностороннем порядке изменить статус-кво силой или принуждением. Он также призвал Китай соблюдать решение Постоянного арбитражного суда в Гааге от 2016 года, отклонившего его территориальные претензии в Южно-Китайском море.

Сопредседателями встречи выступили Япония, Канада и другие страны, в ней приняли участие представители 53 стран и организаций.

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