В Японии впервые в Японии была проведена трансплантация препарата регенеративной медицины на основе индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPS)

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Токио, 29 сентября (Jiji Press). Стартап, связанный с Университетом Осаки, сообщил о трансплантации слоя клеток сердечной мышцы, полученных из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPS-клеток), женщине в возрасте около 50 лет с тяжёлой сердечной недостаточностью. Это первая трансплантация продукта регенеративной медицины с использованием iPS-клеток.

Операция была проведена в тот же день в больнице Осака Кэйсацу в городе Осака, она началась около 11:15 утра и длилась около 50 минут, сообщила стартап-компания Cuorips Inc.

По данным компании, состояние пациентки стабильное, и при условии успешного выздоровления её могут выписать примерно через две недели.

Препарат RiHEART, используемый при трансплантации, был разработан компанией Cuorips. Из миокардиальных клеток, полученных из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPS-клеток), формируют пластины и прикрепляют к сердцам пациентов с тяжёлой сердечной недостаточностью для улучшения функции сердца.

С 1 сентября RiHEART получил право на покрытие расходов в рамках государственной системы медицинского страхования Японии.

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