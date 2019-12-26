Дизайнер марок Тамаки Акира: новая жизнь эпистолярного жанра

Со времени появления электронной почты количество писем значительно сократилось, но «традиционная почта» предлагает преимущества, которые невозможно получить в цифровом виде. Вспомните, как бьётся сердце, когда, придя домой, вы находите в почтовом ящике письмо от старого друга. Мы взяли интервью у Тамаки Акиры, одного из восьми дизайнеров марок в Японии.

Родился в 1968 году в префектуре Миэ. В 1991 году был назначен техническим сотрудником тогдашнего Министерства почтовой связи и телекоммуникаций. Разработал дизайн более 150 марок 800 разновидностей, выпущенных тиражом более 2,1 миллиарда штук, объём продаж которых составил более 160 миллиардов йен. Разработал марки в честь 100-летия сельскохозяйственных исследований (его дебютная работа, 1993 год), марки для сбора пожертвований на восстановление инфраструктуры после Великого восточно-японского землетрясения (2011 год) и марки для Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио (2019 год).

Между такими темами как традиционные японские сладости, знаменитые сцены театра кабуки, Олимпийские игры в Токио 2020 года, цветные оттиски с изображениями Токио и Йокогамы периода Мэйдзи и Саммит G20 в Осаке нет очевидной связи – кроме того, что все они попали на юбилейные марки, выпускаемые Почтой Японии.

Необычность работы дизайнера марок состоит в умении передавать ощущение подлинной Японии на клочке бумаги размером всего в несколько сантиметров. В Японии лишь восемь таких специалистов. В 2019 году Почта Японии планирует выпустить 47 юбилейных марок. Часто на одном листе можно увидеть 10 различных вариантов дизайна, что означает, что задача, с которой столкнулись дизайнеры, оказалась весьма непростой. Мы решили попытаться проникнуть в суть ежедневного творческого процесса дизайнера марок и взяли интервью у старшего дизайнера марок Тамаки Акиры.

–– Почему вы решили стать дизайнером марок?

–– Впервые я пришел в Министерство почтовой связи и телекоммуникаций в 1991 году, ещё до его приватизации. Первоначально, как и большинство учеников художественной школы, я собирался работать в графическом дизайне или в рекламе, но мой учитель сказал мне, что министерство почты набирает художников и предложил подать заявку. Я пришёл на вступительный экзамен и мне удалось его успешно сдать. У меня не было какого-то особого интереса к маркам. Помню, я даже подумал, что всегда могу уйти, если это окажется скучно.

Я приступил к работе, начав с обмена марок, выпущенных государствами-членами Всемирного почтового союза. Марки привозят оптовыми партиями несколько раз в год, и их сортировка является задачей всех новых сотрудников. В процессе их разбора я понял, что даже такой крошечный клочок бумаги обладает безграничными возможностями. Япония выпускает великолепные марки, но у меня сложилось впечатление, что наши марки уступают европейским по дизайну и использованию цвета. Я осознал, что дизайн марок в Японии – это сфера с огромным потенциалом для будущего развития, и увлекся своей работой.

–– Есть ли какое-то конкретное задание, которое выделяется в вашей карьере?

–– Да, это марки, в стоимость которых было включено пожертвование. Мы создали эту серию сразу после Великого восточно-японского землетрясения 2011 года. Было принято решение выпустить марки через несколько дней после катастрофы и нам нужно было предоставить окончательный дизайн в течение недели, хотя обычно этот процесс занимает два-три месяца.

По своей природе дизайнеры не могут усмирить свое эго, даже когда работают в компании. Они находятся в постоянном поиске идеального воплощения того, что можно назвать красивым, крутым или сексуальным. Но в тот раз я понял, что это не является приоритетом. Моя цель состояла в том, чтобы каким-то образом внести свой вклад в увеличение продаж марок – то есть сделать всё, что помогло бы собрать больше денег для оказания помощи. Я отбросил свои предпочтения, не колеблясь ни секунды. Я понимал, что, будучи дизайнером, удостоился огромной чести лично участвовать в ликвидации последствий стихийных бедствий.



Марки, в стоимость которых входило пожертвование для восстановления инфраструктуры после Великого восточно-японского землетрясения (разработано Тамаки Акирой; выпущено 21 июня 2011 г.)

–– Какая законченная работа нравится вам больше всего с точки зрения эстетики?

–– Это, несомненно, дизайн марок, выпущенных в честь Недели филателии 2018 года с использованием изображений бога ветра и бога грома, созданных Таварая Сотацу. На создание этих марок меня вдохновили складные ширмы начала XVII века, являющиеся Национальным достоянием Японии Я старался, чтобы дизайн не только максимально передавал красоту оригинальных изображений, но и отвечал требованиям, предъявляемым к маркам.

Дизайнер марок похож на шеф-повара. В некоторых случаях мы начинаем с наших собственных иллюстраций, но когда нам предоставляют ингредиенты высочайшего качества, нам нужно подумать о том, как их лучше расположить, чтобы выделить их вкус. Это похоже на приготовление сасими, когда нужно подчеркнуть свежесть продукта.



Марки, посвященные Неделе филателии (разработано Тамаки Акирой; выпущено 20 апреля 2018 г.)

–– Стал ли подход к дизайну марок менее строгим после приватизации почтовой службы?

–– В годы существования министерства дизайнеры марок считались ремесленниками или иллюстраторами. Не то чтобы мы не знали о существовании конечного пользователя, но мне не приходилось сталкиваться с такими понятиями, как экономическая эффективность или показатель прибыли. Теперь отношение совершенно иное и увеличение прибыли является одной из наших заявленных целей. Чтобы создавать марки, которые понравятся пользователю, мы сотрудничаем с маркетологами. Мы должны учитывать кому и как мы хотим продавать свою продукцию.

Например, в 2019 году мы выпустили марки, посвящённые международным конференциям и юбилеям, а также саммиту G20 и 150-летию современной топографической съемки. Но мало кто рассуждает в стиле: «Ну надо же! В Осаке пройдет саммит G20 – мне нужно купить марки!». Обычно стимулом к покупке той или иной марки является желание использовать ее, чтобы отправить корреспонденцию. Или же сохранить в коллекцию из-за ее красоты. Мы считаем, что привлекательные, хорошо продающиеся марки повышают осведомлённость о проекте; это не просто марки, выпускающиеся ради рекламы.



Саммит G20 в Осаке (разработано Тамаки Акирой; выпущено 14 июня 2019 г.)

В феврале 2019 года мы выпустили серию марок «Сладости» (дизайн не мой), которая целенаправленно создавалась с оглядкой на удовольствие для клиента.

Мы попросили редакцию модного журнала Brutus выбрать двадцать магазинов в Токио с привлекательными пирожными или другими сладостями, которыми люди хотели бы поделиться со своими друзьями, и использовали их изображения при создании наших марок. Мы продолжили сотрудничество с Brutus при продвижении серии и даже привлекли аудиторию в электронных СМИ и социальных сетях. Люди сказали, что хотят «посетить все магазины», отметили, что «не могут дождаться, когда отправят письмо», и даже попросили создать отдельную серию для района Кансай.



Лист почтовых марок со сладостями и десертами поставляется в удобном формате наклеек, не требующих увлажнения при использовании (разработано Ямадой Ясуко; выпущено 1 февраля 2019 г.)

Социальные медиа являются прямыми конкурентами обычной почты, поэтому для нас было очень важно использовать их возможности, чтобы вызвать интерес к «общению оффлайн».

–– Можете ли вы утверждать, что онлайн-общение, вместо того чтобы быть честным конкурентом, поставило почтовые службы в крайне непростое положение?

–– Социальные сети и электронная почта чрезвычайно удобны. Они дешёвые и не занимают места. С обычными письмами связано множество хлопот – марки стоят дорого, написание текста от руки занимает много времени; кроме того, чтобы отправить письмо, нужно еще дойти до почтового ящика. Это заставляет задуматься, почему же люди вообще пишут письма.

Думаю, что главная причина в том, что они помогают сохранить память. Когда мы в Японии пишем новогодние открытки, мы обычно смотрим на открытки, которые получили годом ранее. Это помогает вспомнить о тех, с кем давно не общался, или испытать ностальгию по старым школьным друзьям. Можно найти открытку десятилетней давности во время уборки в столе и погрузиться в воспоминания о том, кто ее отправил. Подобное вряд ли возможно, когда имеешь дело с электронной почтой или социальными сетями. Лента в соцсетях, например, представляет непрерывный поток – как правило никто не отматывает ее назад, чтобы перечитать старые сообщения. Для сравнения, письмо – это физический объект, который всегда будет с вами и останется в вашей памяти. Эта форма общения имеет большую долговечность – по сути, она имеет очень большой «срок годности».

Я бы не сказал, что одно хорошо, а другое плохо – это просто разные типы общения. В некотором смысле, это похоже на разницу между фастфудом и обычной едой. Письма обеспечивают «медленное общение». Конечно, мы обеспокоены снижением объёмов почтовых отправлений, но письма по-прежнему играют роль в обмене вещами, которые не могут быть переданы через социальные сети. На мой взгляд, еще существует определенное количество людей, которые ценят такой тип общения, поэтому я не думаю, что почта скоро исчезнет.

–– Являются ли марки декоративной составляющей «медленного общения»?

–– На мой взгляд, марки – это не просто украшение. Они придают переписке вкус. Хорошая аналогия – лапша удон: её посыпают специями ситими, зелёным луком или тёртым имбирем. Добавление приправы усиливает или меняет вкус. Опытный эпистолограф хорошо разбирается в таких «ароматизаторах» как, например, выбор цвета в зависимости от времени года или использование изображений с героями мультфильмов, если у получателя есть маленькие дети. Если вы выбираете марку с изображением родного города, когда пишете другу детства, это может показать ваше желание встретиться снова. Марки – это среда, содержащая невербальную информацию и выступающая в роли усилителя для вашего сообщения. Социальные сети лишены такой функции.

В течение многих лет марки считались крошечными послами своих государств. Они могут представить культуру страны, обычаи, искусство, даже её духовность и изящество. Марки использовались для укрепления национального престижа в военное время, но я рад, что сейчас мы живем в эпоху, когда дизайнеры могут просто импровизировать и создавать приятные марки для людей.

Я надеюсь, что в Японии больше людей будут использовать марки в качестве инструмента для традиционного общения. Но я также хотел бы, чтобы всё больше иностранных гостей открывали для себя наши марки, которые представляют из себя красивые, компактные сувениры и стоят менее 1000 йен за лист из десяти экземпляров. Путешественники могут привезти их домой и использовать, чтобы рассказать о Японии своей семье и друзьям, или даже оформить в рамку как приятное воспоминание о своем путешествии в Японию.

Интервью и текст Nippon.com

Фотографии марок предоставлены Japan Post Co., Ltd.