Нихонга: новая жизнь классической японской живописи

Ямадзаки Таэко, директор одного из ведущих токийских музеев японской живописи, рассказывает о популяризации жанра «нихонга» в Японии и за её пределами.

Мистическое вздымающееся пламя и рой ночных бабочек вокруг – одно из лучших полотен художника Хаями Гёсю (1894-1935), известного представителя жанра «нихонга» начала XX столетия. Его картина «Огненный танец» («Эмбу») - жемчужина музея искусств Яматанэ (Токио, Хироо), специализирующегося на шедеврах японской живописи начиная с эпохи Мэйдзи (1868-1912). Художник умер рано, в 40-летнем возрасте. В коллекции музея Яматанэ представлено 120 работ Гёсю.

Первым директором музея был Ямадзаки Танэдзи (1893-1983), основатель компании «Яматанэ Секьюритиз» (в настоящее время – «SMBC Никко Секьюритиз»). Сейчас музей возглавляет его внучка Таэко.

У истоков коллекции музея

В Японии многие художественные музеи созданы на основе частных коллекций крупных бизнесменов – музей Идэмицу, музей Мицуи, музей Нэдзу, музей Сантори. В чём уникальность музея Яматанэ?

«Во-первых, это первый музей в Японии, специализирующийся на японской живописи нихонга. Большая часть коллекции из 1800 картин – полотна в жанре нихонга. Каждый художник представлен наиболее известными шедеврами. Когда мой дед Танэдзи занялся коллекционированием, он приобрёл полотно кисти художника эпохи Эдо (1603-1868) Сакаи Хоицу, однако впоследствии оказалось, что это подделка. Наученный горьким опытом, он решил сфокусироваться на творчестве современных художников, с которыми можно встретиться лично и быть уверенным в подлинности картин. Дед считал, что картина – это отражение личности художника, и поддерживал близкие отношения с многими деятелями искусств, среди которых – Ёкояма Тайкан, Каваи Гёкудо, Уэмура Сёэн, Окумура Тогю и Хигасияма Кайи»



«Огненный танец» (1925) – шедевр Хаями Гёсю, важное культурное достояние (коллекция музея Яматанэ)

Друзья-художники с радостью предлагали Танэдзи свои работы, и постепенно у него подобралась коллекция картин лучших современных мастеров. «Дедушка никогда не просил нарисовать картину на заказ. Однако случались и исключения. Увидев работу Кайи «Прилив на рассвете» (Асаакэ но усио, 1968), предназначенную для нового Императорского дворца, Танэдзи попросил автора создать аналог, чтобы разместить его в общедоступном месте. Так появился «Прилив» (Митикуру усио) – огромная работа размером 9 х 2,1 метра. Танэдзи обратился с аналогичной просьбой и к другим художникам, участвовавшим в оформлении нового дворца – Ясуде Юкихико, Ямагути Хосюн, Уэмуре Сёко, Сугияме Ясуси и Хасимото Мэйдзи. Их творчество – ещё одна изюминка нашей коллекции».

Когда Ямадзаки Танэдзи всерьёз занялся коллекционированием, Хаями Гёсю уже не было в живых. Гёсю стал одним из немногих представленных в коллекции мастеров, не знакомых лично с её владельцем. Второй директор музея Ямадзаки Томидзи, зная об увлечении Танэдзи картинами Гёсю, продал земельный участок и облигации Фонда искусств Яматанэ и на вырученные деньги приобрёл коллекцию работ Гёсю. После этого музей Яматанэ по праву прозвали «Музеем Гёсю».

Теория и практика живописи

«Искусство играло важную роль в жизни моего дедушки. В его доме ниша токонома в комнате в японском стиле всегда была украшена произведениями японской живописи, подобранными в соответствии с сезоном года, а в комнатах в европейском стиле висели картины маслом. В детстве я любила разглядывать картины в токономе, сидя на коленях у дедушки. Однажды он сказал: «Куплю всё, что захочешь», я попросила купить мне специальную бумагу для рисования и стала рисовать»

Несмотря на любовь к живописи, Ямадзаки никогда не мечтала стать художником. В университете она изучала международные финансы, а после окончания вуза планировала работать в «Яматанэ секьюритиз». Однако в то время в Японии ещё не было закона о равенстве возможностей для мужчин и женщин, и девушке было практически невозможно устроиться на работу в крупную компанию. «Я решила посвятить себя сфере, связанной с искусством, и вновь взялась за учёбу. С третьего раза мне удалось поступить в докторантуру Токийского университета искусств», – вспоминает Ямадзаки. Во время учёбы известный художник нихонга Хираяма Икуо, профессор, а впоследствии и ректор университета, дал ей совет, определивший будущее Ямадзаки» «Раз уж ты поступила в университет искусств, изучи технику рисования нихонга на практике. Это поможет тебе стать исследователем, а в будущем - директором музея, который понимает душу художников». Ямадзаки специализировалась на истории искусства, но параллельно стала изучать технику рисования. «Среди самых дорогих моему сердцу воспоминаний – как я копировала фрески храма Хорюдзи под руководством профессора Хираяма и его ассистентов. Полученные знания о технике рисования и материалах, используемых в нихонга, пригождаются мне в работе и по сей день».

В год окончания докторантуры Ямадзаки получила серьёзную травму, и врачи предупредили, что это может отразиться на её ходьбе. Во время лечения в больнице Ямадзаки пришла открытка от профессора Хираяма: «Человеческая жизнь подобна кольцам на стволе дерева. Сейчас сложный период жизни, который сделает тебя сильнее. Будь сильной». Эти слова помогли ей преодолеть два тяжёлых года на костылях.

Второе дыхание японской культуры

В 2007 году Ямадзаки стала директором Музея искусств Яматанэ. Через два года музей, с 1966 года размещавшийся в районе Нихомбаси, переехал в Хироо, где находится по сей день. Экстерьер музея гармонирует с атмосферой этого тихого района столицы. Кафе в холле музея стало любимым местом отдыха горожан.

В музее оборудована безбарьерная среда. Все детали интерьера, включая материал пола и стен и освещение, подобраны таким образом, чтобы показать все достоинства полотен. «Нихонга – это стиль живописи, использующий натуральные материалы. Картины рисуют на шёлке или бумаге васи с помощью чернил суми, краски гофун (белый пигмент, получаемый из истолчённых раковин) и других натуральных минеральных красок, поэтому они очень нежные и легко повреждаются. Полотна неустойчивы к яркому свету, поэтому мы поддерживаем надлежащий уровень освещения, обеспечивающий оптимальную сохранность картин. Сочетая несколько источников освещения, мы стараемся продемонстрировать посетителям особенности картин и их палитру во всей красе».



Ямадзаки часто появляется на публике в кимоно

Рост популярности Ито Дзякутю, гениального художника эпохи Эдо, и виртуоза середины XIX века Каванабэ Кёсай, способствует повышению интереса к жанру японской живописи в целом. Большинство лучших художников нихонга по-прежнему неизвестны широкой публике, однако, по словам Ямадзаки, ситуация меняется: «Раньше люди ходили в основном на выставки западных художников. Однако в последнее время на фоне популярности таких мастеров, как Дзякутю и Кёсай, наблюдается рост интереса к японскому искусству. Это может быть признаком изменений в обществе – на смену эпохе увлечения западным искусством приходит время переосмысления национальной культуры. Чтобы люди приходили в наш музей снова и снова, нужны выставки, способные привлечь посетителей всех поколений. Жанр нихонга почти неизвестен молодёжи, в том числе потому, что его мало изучают в школе. Картины нихонга помогают глубже ощущать смену сезонов года и красоту природы, поэтому мне бы хотелось, чтобы они вошли в нашу жизнь, а не оставались далёким и недоступным жанром»

Музей Яматанэ много делает для привлечения молодёжи – выпускает сувениры, проводит тематические мероприятия, ведёт странички в соцсетях. В меню музейного кафе представлены тематические блюда – оригинальные сладости вагаси, украшенные цветами, фруктами или изображениями животных по мотивам текущей экспозиции. «Даже если основная цель посещения музея – музейное кафе, это служит поводом для знакомства с нашим музеем. Выпить чашку чая с друзьями, заодно взглянуть на коллекцию и влюбиться в один из шедевров…»

В последнее время музей выпускает тематические сувениры и сладости в рамках совместного проекта с популярной серией видеоигр и аниме «Мэйдзи Токио Рэнка». Великие художники Ёкояма Тайкан и Хисида Сюнсо представлены в виде сердцеедов эпохи Мэйдзи. Проект популярен среди молодёжи. Один из пользователей Твиттера отметил: «Я восхищён картинами Тайкана и Хисиды. Вряд ли я встретил их в повседневной жизни. Совместный проект с «Мэйдзи Токио Рэнка» открыл мне мир этих картин».



Значки из серии совместного проекта с «Мэйдзи Токио Рэнка»

Традиции и современность

Сохранность ценной коллекции – ещё одна значимая миссия Ямадзаки. Картины из натуральной бумаги и минеральных красок очень хрупкие и требовательны к условиям хранения. «Сохранность коллекции и проведение выставок – это несовместимые виды деятельности. Соблюдать баланс очень трудно. Я стараюсь обеспечивать оптимальные условия на выставке и вовремя реставрировать повреждённые работы».

Ещё одно направление работы музея – открытие и развитие молодых талантов. В 2016 году возобновился конкурс Премии искусств музея Яматанэ, проводившийся с 1971 по 1996 годы. В 2019 году состоялась вторая выставка «Нихонга Seeds» для художников младше 45 лет.

«Мы расширили критерии используемых материалов и допустили к участию не только работы, выполненные с помощью традиционных минеральных красок, но и картины, где частично используются акриловые и масляные краски. Среди конкурсных работ встречались удивительные по креативности и выразительности картины. Мы намерены проводить подобные выставки раз в три года, чтобы поддерживать молодых художников»

Многие участники конкурса представили картины, сочетающие традиционную и современную технику. «Иногда определить границу между живописью нихонга и западным искусством практически невозможно, особенно если руководствоваться только тем, что лежит на поверхности. Многие из лучших работ соблюдали ключевые принципы нихонга, но использовали новые, современные стили и методы. Это типичное явление в истории искусства – традиции обновляются, появляются новые методы, идущие в ногу со временем. Я не считаю, что мы утрачиваем традиции. Мы стали свидетелями формирования нового стиля нихонга».

Повышение узнаваемости нихонга в мире

Помимо помощи молодым талантам, ответственным за развитие жанра нихонга в будущем, Ямадзаки стремится привлечь в музей иностранных посетителей, чтобы познакомить их с коллекцией Яматанэ.

«Я хочу, чтобы гости из-за рубежа оценили картины нихонга, выразительность которых достигается с помощью натурального пигмента, традиционной бумаги васи и шёлка. Их очарование невозможно передать с помощью репродукций. Чтобы зафиксировать минеральные краски на бумаге или шёлке, используется специальный крупнозернистый клей никава, поэтому поверхность картины выглядит неровной и блестит. Надеюсь, что иностранные туристы будут посещать наш музей и приобщаться к уникальному мира нихонга».

Музей Яматанэ уже провёл несколько выставок, направленных на привлечение иностранных посетителей. Например, экспозиция «Кавай в японской культуре» (2014), посвящённая популярной за рубежом концепции «культуры каваий», знакомила посетителей с примерами каваий в произведениях начиная с эпохи Муромати вплоть до наших дней. Недавняя выставка «Разгадка нихонга с помощью цвета: синий цвет в творчестве Кайи и красный цвет в творчестве Гэнсо» делает акцент на типичной для стиля нихонга палитре красок. На экспозиции представлены и горные породы, используемые для производства натурального пигмента. Это помогает понять посетителям уникальность картин, выполненных из природных материалов.



«Конец года» Хигасияма Кайи, 1968, коллекция музея искусств Яматанэ



«Горная река Оирасэ», Окуда Гэнсо, 1983, коллекция Музея искусств Яматанэ

По словам Ямадзаки, в преддверии Олимпиады Токио-2020 она намерена расширить доступ к информации для иностранных туристов. «Музей удалён от Уэно, Асакусы и других популярных достопримечательностей, поэтому сейчас число иностранных посетителей – максимум 5 человек в день. Надеюсь, что туристы будут посещать не только общеизвестные места, но и сумеют открыть для себя малоизвестные за рубежом картины, создаваемые на протяжении последних 160 лет»

Ямадзаки унаследовала пост директора музея в третьем поколении, вслед за своим дедом и отцом. Ей многое предстоит сделать для того, чтобы донести до нового поколения красоту живописи нихонга.

Интервью провела Итакура Кимиэ, Nippon.com.

Фотография к заголовку: холл музея искусств Яматанэ (Токио, Хироо)

Все фотографии, кроме фото Ямадзаки Таэко в кимоно, выполнены Мива Нориаки