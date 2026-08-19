Кан Ханна – единственная иностранная поэтесса, пишущая в жанре «танка»

Танка – это короткая поэтическая форма, которая имеет более чем 1500-летнюю традицию в Японии, но её особые правила, такие как фиксированная форма из 31 слога (5-7-5-7-7), сложны для воспроизведения и понимания за рубежом. Кан Ханна, южнокорейская поэтесса, является единственной представительницей этого жанра из неяпонскоязычной страны, и она говорит, что за кажущейся простотой формы скрывается удивительно глубокое содержание.

Окончила Женский университет Сукмён (Сеул). Приехала в Японию в 2011 году. Начала свою карьеру как поэтесса в жанре танка после того, как стала постоянной участницей программы «NHK Tanka» на телеканале NHK E-TV. С 2016 по 2018 год номинировалась на премию танка Кадокава. Её первый сборник танка «Впереди ещё долгий путь» (KADOKAWA) получил 21-ю премию дебютантов в современной танка в 2020 году. В настоящее время является профессором в Университете информационных технологий и инноваций, а также генеральным директором косметического бренда. Среди других ее работ – «Content Borderless» (Cross Media Publishing).

Незабываемые впечатления от святилища Ицукусима

Кан Ханна, ранее работавшая телеведущей в Южной Корее, в 2011 году переехала в Японию. Она много раз бывала в Японии как туристка, но особенно её поразило святилище Ицукусима в префектуре Хиросима – впечатления от его посещения и стали главной причиной её переезда.

«Я подумала – как это прекрасно! Все с такой заботой относятся к богам и истории острова. Пускай усилия не приносят результатов сразу же, и цветы не расцветают прямо сейчас, – со временем вырастут невероятно красивые цветы! Здесь ценится глубина, которая рождается благодаря долгой и упорной работе. Такой образ жизни был одним из тех миров, о которых я мечтала. Я доверилась своей интуиции, подсказавшей, что эта страна может быть моим местом, и я решилась на этот шаг».



(Фото: Синодзука Ёко)

В отличие от корейского общества, полного энергии и страсти, где все несутся на полной скорости к своим целям самым коротким путём, здесь существует другая ось времени и оценки. Однажды в 2013 году, когда я самостоятельно изучала японский язык и постепенно втягивалась в работу, я посмотрела анимационный фильм

雷神の

少し響みて

さし曇り

雨も降らぬか

君を留めむ Нару ками-но

Сукоси тоёмитэ

Саси кумори

Амэ мо фурану ка

Кими о тодомэму О, если б грома бог

На миг здесь загремел

И небо все покрыли б облака и хлынул дождь,

О, может быть, тогда

Тебя, любимый, он остановил. Какиномото-но Хитомаро (св. 11, 2513, пер. А. Е. Глускиной)

Героиня стихотворения высказывает пожелание, чтобы пошёл дождь, и любимый побыл ещё с ней. Как говорит поэтесса, её поразило многообразие образов – чувства любви, тревоги и одиночества, выраженные всего лишь 31 слогом и иносказательно. Хотя она ещё недостаточно знала японский, на следующий же день она поспешила в книжный магазин, чтобы купить «Собрание мириад листьев». Языковые навыки ещё не позволяли понять книгу, но, медленно разбирая написанное, она начала испытывать желание в будущем приобщиться к поэзии танка.

Ритм японского языка и 31 слог танка



(Фото: Синодзука Ёко)

Её желание сбылось, и в следующем году она была выбрана для регулярного участия в образовательных программах телеканала NHK E Tele «Танка дэ мунэ кюн» и «NHK танка», с чего и начала свою карьеру как поэтесса в жанре танка. Однако поначалу она была несколько растеряна.

Как она говорит, ритм в 7-5 слогов глубоко укоренён в японском языке, тогда как традиционная корейская поэтическая форма сиджо использует ритм в 4-3 слога. Танка предполагает, что читатель как бы растягивает и замедляет слова внутри себя. Более того, в отличие от современной корейской поэзии, которая, как правило, выражает эмоции напрямую, в танка обычно используются иносказания, и поначалу она испытывала некоторый дискомфорт.

「各国」と

「韓国」の音が

どうしても

聞き分けられぬ

調子の悪い日 Каккоку то

Канкоку но ото га

До:ситэмо

Кикивакэрарэну

Тё:си-но варуй хи Ни за что не выходит

Различить два японских слова:

Каккоку и канкоку

«Все страны» и «Корея»

Неудачный выдался день Кан Ханна, «Впереди ещё долгий путь»

Ханна учится у предшественников, сформировавших 1500-летнюю историю жанра, и стремится выразить себя своим уникальным, неповторимым способом. В своих поисках она писала стихи о своих подлинных чувствах – о жизни в другой стране, о культурных различиях, нестабильных японско-корейских отношениях и о своих чувствах к матери, которая живёт далеко. Эти стихи привлекли внимание, и она три года подряд, с 2016 по 2018 год, удостаивалась премии танка Кадокава. Её первый сборник стихов «Впереди ещё долгий путь» (KADOKAWA) получил 21-ю премию дебютантов в современной танка в 2020 году.



(Фото: Синодзука Ёко)

日本と

韓国どっちが

好きですか

聞きくるあなたが

好きだと答える Нихон то

Канкоку дотти га

Суки дэсу ка

Кики куру аната га

Суки да то котаэру Когда ты спросишь

Что я люблю больше –

Японию или Корею –

«Тебя люблю» –

Я отвечу Кан Ханна, «Впереди ещё долгий путь»

«Ритм в 7-5 слогов привычен для японцев, и когда я читала комментарии жюри после того, как моя работа была отобрана, они похвалили то, что иностранка сочиняла стихи в этом ритме. Я осознала, что даже незаметные на первый взгляд усилия могут быть оценены по достоинству. Оглядываясь назад, я понимаю, что это были чудесные дни, когда я привыкала к другой культуре, языку и еде, и всё это стало возможным благодаря тем усилиям, которые я прилагала тогда».

«Субтрактивное выражение», которое приглушает эмоциональность

Для Кан Ханны, которую когда-то выбрали представлять Южную Корею на Международной математической олимпиаде, поэзия танка – это «субтрактивная литература», которая приводит к «чувству осознанности».

生きた人、

生きている人、

生まれる人、

生まれなかった

人さえ家族 Икита хито

Икитэ иру хито

Умарэру хито

Умарэнакатта

Хито саэ кадзоку Те, кто жили,

Те, кто живут,

Те, кто рождается,

И даже те, кто не родились –

Все родные Кан Ханна, «Семейные песни»

Поэтесса говорит: «Когда я испытываю что-то, что не могу выразить словами, когда переживаю трудности, я стараюсь растворить каждую из этих сложных, противоречивых эмоций и задаю себе вопросы. Когда я превращаю каждую из них в стихотворение и выражаю её в тридцать одном слоге, я могу быть честной с собой и удостовериться в том, что этих слогов достаточно, чтобы вполне точно их передать».

«Люди испытывают сложные эмоции, но когда вы сталкиваетесь со своими глубинными чувствами, ответы часто оказываются удивительно простыми. Поскольку литература – ​​это своего рода вычитание, она напоминает дневник, позволяющий вам взглянуть в лицо самому себе, очистить сердце и усовершенствовать себя, чтобы стать прекраснее».

За более чем 15 лет жизни в Японии она стала руководителем компании и профессором университета. Её последний сборник танка и эссе «Семейные песни» (Кадзёку-но ута, изд-во KADOKAWA) рассказывает о её жизни с японским мужем и о неизменных чувствах к матери, которая живёт далеко от неё.

守ること

増える夏日影

振り向けば

明治神宮の

老木と母 Мамору кото

Фуэру нацу хикагэ

Фуримукэба

Мэйдзи дзингу-но

Робоку то хаха Хочу сохранить:

Сияние летнего солнца,

Вид старых деревьев,

Когда обернулась в святилище Мэйдзи,

И маму мою Кан Ханна, «Семейные песни»

«Когда я пытаюсь писать о своей матери на японском языке, возникает нечто большее, чем просто слова. Независимо от того, какой язык я использую, люди разных культур и происхождения могут быть тронуты до слёз. Я поняла, что мать – это универсальное понятие».



(Фото: Синодзука Ёко)

В последнее время к поэтессе стали приходить иностранцы, которые хотят научиться сочинять танка, а она, в свою очередь, хочет отблагодарить жанр танка, который помог ей вырасти как личность в те времена, когда она ещё не владела японским языком в достаточной мере. Она – единственная среди иностранный поэтов в жанре танка, удостоенная наград, и в связи с этим ощущает ответственность за то, чтобы донести смысл танка до людей, не знающих японского языка.

«Через тонкие и деликатные формы выражения в танка я многое узнала о том, что важно для японцев как для людей: об их образе мышления, человеческих связях, чувствах, жизненной мудрости и философии. При простом переводе нарушается ритм 7–5, из-за чего трудно передать особое звучание и достоинства танка, и порой это вызывает у меня досаду. Но мне кажется, что танка, подобно дзэнской философии, может заинтересовать и людей за пределами Японии»

Фотография к заголовку: Кан Ханна (июль 2026 г., Синодзука Ёко)