Кан Ханна – единственная иностранная поэтесса, пишущая в жанре «танка»Культура
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Незабываемые впечатления от святилища Ицукусима
Кан Ханна, ранее работавшая телеведущей в Южной Корее, в 2011 году переехала в Японию. Она много раз бывала в Японии как туристка, но особенно её поразило святилище Ицукусима в префектуре Хиросима – впечатления от его посещения и стали главной причиной её переезда.
«Я подумала – как это прекрасно! Все с такой заботой относятся к богам и истории острова. Пускай усилия не приносят результатов сразу же, и цветы не расцветают прямо сейчас, – со временем вырастут невероятно красивые цветы! Здесь ценится глубина, которая рождается благодаря долгой и упорной работе. Такой образ жизни был одним из тех миров, о которых я мечтала. Я доверилась своей интуиции, подсказавшей, что эта страна может быть моим местом, и я решилась на этот шаг».
В отличие от корейского общества, полного энергии и страсти, где все несутся на полной скорости к своим целям самым коротким путём, здесь существует другая ось времени и оценки. Однажды в 2013 году, когда я самостоятельно изучала японский язык и постепенно втягивалась в работу, я посмотрела анимационный фильм
雷神の
少し響みて
さし曇り
雨も降らぬか
君を留めむ
Нару ками-но
Сукоси тоёмитэ
Саси кумори
Амэ мо фурану ка
Кими о тодомэму
О, если б грома бог
На миг здесь загремел
И небо все покрыли б облака и хлынул дождь,
О, может быть, тогда
Тебя, любимый, он остановил.
Какиномото-но Хитомаро (св. 11, 2513, пер. А. Е. Глускиной)
Героиня стихотворения высказывает пожелание, чтобы пошёл дождь, и любимый побыл ещё с ней. Как говорит поэтесса, её поразило многообразие образов – чувства любви, тревоги и одиночества, выраженные всего лишь 31 слогом и иносказательно. Хотя она ещё недостаточно знала японский, на следующий же день она поспешила в книжный магазин, чтобы купить «Собрание мириад листьев». Языковые навыки ещё не позволяли понять книгу, но, медленно разбирая написанное, она начала испытывать желание в будущем приобщиться к поэзии танка.
Ритм японского языка и 31 слог танка
Её желание сбылось, и в следующем году она была выбрана для регулярного участия в образовательных программах телеканала NHK E Tele «Танка дэ мунэ кюн» и «NHK танка», с чего и начала свою карьеру как поэтесса в жанре танка. Однако поначалу она была несколько растеряна.
Как она говорит, ритм в 7-5 слогов глубоко укоренён в японском языке, тогда как традиционная корейская поэтическая форма сиджо использует ритм в 4-3 слога. Танка предполагает, что читатель как бы растягивает и замедляет слова внутри себя. Более того, в отличие от современной корейской поэзии, которая, как правило, выражает эмоции напрямую, в танка обычно используются иносказания, и поначалу она испытывала некоторый дискомфорт.
「各国」と
「韓国」の音が
どうしても
聞き分けられぬ
調子の悪い日
Каккоку то
Канкоку но ото га
До:ситэмо
Кикивакэрарэну
Тё:си-но варуй хи
Ни за что не выходит
Различить два японских слова:
Каккоку и канкоку
«Все страны» и «Корея»
Неудачный выдался день
Кан Ханна, «Впереди ещё долгий путь»
Ханна учится у предшественников, сформировавших 1500-летнюю историю жанра, и стремится выразить себя своим уникальным, неповторимым способом. В своих поисках она писала стихи о своих подлинных чувствах – о жизни в другой стране, о культурных различиях, нестабильных японско-корейских отношениях и о своих чувствах к матери, которая живёт далеко. Эти стихи привлекли внимание, и она три года подряд, с 2016 по 2018 год, удостаивалась премии танка Кадокава. Её первый сборник стихов «Впереди ещё долгий путь» (KADOKAWA) получил 21-ю премию дебютантов в современной танка в 2020 году.
日本と
韓国どっちが
好きですか
聞きくるあなたが
好きだと答える
Нихон то
Канкоку дотти га
Суки дэсу ка
Кики куру аната га
Суки да то котаэру
Когда ты спросишь
Что я люблю больше –
Японию или Корею –
«Тебя люблю» –
Я отвечу
Кан Ханна, «Впереди ещё долгий путь»
«Ритм в 7-5 слогов привычен для японцев, и когда я читала комментарии жюри после того, как моя работа была отобрана, они похвалили то, что иностранка сочиняла стихи в этом ритме. Я осознала, что даже незаметные на первый взгляд усилия могут быть оценены по достоинству. Оглядываясь назад, я понимаю, что это были чудесные дни, когда я привыкала к другой культуре, языку и еде, и всё это стало возможным благодаря тем усилиям, которые я прилагала тогда».
«Субтрактивное выражение», которое приглушает эмоциональность
Для Кан Ханны, которую когда-то выбрали представлять Южную Корею на Международной математической олимпиаде, поэзия танка – это «субтрактивная литература», которая приводит к «чувству осознанности».
生きた人、
生きている人、
生まれる人、
生まれなかった
人さえ家族
Икита хито
Икитэ иру хито
Умарэру хито
Умарэнакатта
Хито саэ кадзоку
Те, кто жили,
Те, кто живут,
Те, кто рождается,
И даже те, кто не родились –
Все родные
Кан Ханна, «Семейные песни»
Поэтесса говорит: «Когда я испытываю что-то, что не могу выразить словами, когда переживаю трудности, я стараюсь растворить каждую из этих сложных, противоречивых эмоций и задаю себе вопросы. Когда я превращаю каждую из них в стихотворение и выражаю её в тридцать одном слоге, я могу быть честной с собой и удостовериться в том, что этих слогов достаточно, чтобы вполне точно их передать».
«Люди испытывают сложные эмоции, но когда вы сталкиваетесь со своими глубинными чувствами, ответы часто оказываются удивительно простыми. Поскольку литература – это своего рода вычитание, она напоминает дневник, позволяющий вам взглянуть в лицо самому себе, очистить сердце и усовершенствовать себя, чтобы стать прекраснее».
За более чем 15 лет жизни в Японии она стала руководителем компании и профессором университета. Её последний сборник танка и эссе «Семейные песни» (Кадзёку-но ута, изд-во KADOKAWA) рассказывает о её жизни с японским мужем и о неизменных чувствах к матери, которая живёт далеко от неё.
守ること
増える夏日影
振り向けば
明治神宮の
老木と母
Мамору кото
Фуэру нацу хикагэ
Фуримукэба
Мэйдзи дзингу-но
Робоку то хаха
Хочу сохранить:
Сияние летнего солнца,
Вид старых деревьев,
Когда обернулась в святилище Мэйдзи,
И маму мою
Кан Ханна, «Семейные песни»
«Когда я пытаюсь писать о своей матери на японском языке, возникает нечто большее, чем просто слова. Независимо от того, какой язык я использую, люди разных культур и происхождения могут быть тронуты до слёз. Я поняла, что мать – это универсальное понятие».
В последнее время к поэтессе стали приходить иностранцы, которые хотят научиться сочинять танка, а она, в свою очередь, хочет отблагодарить жанр танка, который помог ей вырасти как личность в те времена, когда она ещё не владела японским языком в достаточной мере. Она – единственная среди иностранный поэтов в жанре танка, удостоенная наград, и в связи с этим ощущает ответственность за то, чтобы донести смысл танка до людей, не знающих японского языка.
«Через тонкие и деликатные формы выражения в танка я многое узнала о том, что важно для японцев как для людей: об их образе мышления, человеческих связях, чувствах, жизненной мудрости и философии. При простом переводе нарушается ритм 7–5, из-за чего трудно передать особое звучание и достоинства танка, и порой это вызывает у меня досаду. Но мне кажется, что танка, подобно дзэнской философии, может заинтересовать и людей за пределами Японии»
Фотография к заголовку: Кан Ханна (июль 2026 г., Синодзука Ёко)