اصنع أطباقًا يابانية مذهلة بسهولة مع قوالب الأونيغيري وحصائر السوشي

دليل كاباباشي: 10 أدوات مطبخ فريدة من أشهر شارع في اليابان

يعد الأرز عنصرا أساسيا في المطبخ الياباني. وتباع أدوات تسهل تحويله إلى كرات أونيغيري ولفائف نوريماكي بأشكال متنوعة في حي كابّاباشي بطوكيو المتخصص في أدوات الطهي.

قوالب تغنيك عن التشكيل باليد

أصبحت أونيغيري، كرة الأرز المتواضعة، معروفة على نطاق واسع خارج اليابان وتكتسب معجبين بسرعة. وكما يشير اسمها المشتق من الفعل الياباني ”نيغيرو (بمعنى ”يقبض بيده“)“، فإن الأرز يشكل تقليديا باليد. ولكن ليس من الغريب استخدام قوالب لتشكيلها بطريقة أكثر أناقة ونظافة.

تباع تشكيلة واسعة من هذه القوالب في إيدايا، وهو متجر لأدوات المطبخ يقع في كابّاباشي وهو حي في طوكيو معروف بتنوع أدوات الطهي فيه. بعض الزبائن الأجانب الذين يأتون إلى إيدايا لشراء هذه الأدوات يديرون متاجر أونيغيري في الخارج ويشترون بكميات كبيرة.

إن استخدام قالب الأونيغيري بسيط للغاية. ما عليك سوى ملئه بالأرز الدافئ ثم عمل تجويف صغير وإضافة الحشوة ثم تغطيته بطبقة أخرى من الأرز. وبعد ذلك يغلق القالب لإكمال الشكل النهائي، ثم يخرج الأرز منه ويرش بالملح ويلف بورق النوري ليصبح جاهزا للأكل. وبهذه الطريقة يمكن لأي شخص صنع أونيغيري مثلث الشكل بشكل مثالي.



أحد موظفي متجر إيدايا في قسم قوالب الأونيغيري وحصائر لف السوشي ماكيسو (© نومورا كازويوكي)

يهتم الكثير من زبائن إيدايا من خارج اليابان بثقافة اليابان الفريدة”كيارابين (علب بينتو على شكل شخصيات)“. وتعد قوالب الأونيغيري على شكل حيوانات التي تأتي مع أدوات لتقطيع النوري، من أكثر المنتجات المفضلة لديهم.



قوالب لصنع أونيغيري على شكل حيوانات جميلة (© نومورا كازويوكي)

أداة أساسية لتحضير ماكيزوشي أصلي

تعرف لفائف السوشي ”نوريماكي“ أيضا في جميع أنحاء العالم ، ويأتي الكثير من الزبائن الأجانب إلى إيدايا للسؤال عن حصائر ماكيسو المصنوعة من الخيزران. باستخدام حصيرة واحدة، يمكنك تحضير أنواع مختلفة من نوريماكي من خلال التحكم في سماكة اللفافة. المقطع ”سو“ في كلمة ”ماكيسو“ مأخوذ من كلمة ”سوداري (ستارة من الخيزران)“، مشيرا إلى حصيرة مصنوعة من شرائح الخيزران المنسوجة معا بخيوط. وإلى جانب استخدامها في تحضير نوريماكي، تعد هذه الحصيرة مفيدة أيضا في تشكيل أومليت داشيماكي الملفوف والمحضر طازجا أو للتخلص من السوائل الزائدة في مكونات مثل دايكون أوروشي أو السبانخ المسلوقة.



شرائط من الخيزران منسوجة بإتقان. (© نومورا كازويوكي)



ضع ورقة من النوري المجفف على الحصيرة، ثم ضع الأرز والحشوة فوقها، وبعد ذلك قم بالضغط عليها برفق مع لف كل شيء معا بدءا من الجهة القريبة منك. (© بيكستا)

عشر أدوات يبحث عنها الزوار الأجانب

أوروشيغاني: مبشرات يابانية تقليدية تناسب كل مكون في طبقك سوريباتشي وسوريكوغي: أناقة تتناغم مع الأداء للوصول لقوام مثالي قوالب تشكيل الأونيغيري وحصائر لف السوشي ”ماكيسو“ <li”>مقشرات وأدوات تقطيع تيتسوبين وتشاكوشي (أباريق ومصافي الشاي) أواني دونابي وأواني طهي أخرى مقالي مقالي مربعة لصنع تاماغوياكي وعيدان الطهي ألواح التقطيع عبوات صلصة الصويا وأدوات خلط الميسو

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنجليزية. صورة العنوان: قالب أونيغيري وحصيرة لف سوشي ماكيسو، © نومورا كازويوكي)