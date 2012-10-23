目前，一个以日本东北地区为主题的摄影展正在世界各地巡回展出，其作品均出自日本著名的各代摄影家之手。笔者非常希望大家能去接触一下这些刻画了日本东北的风土和百姓生活的摄影作品。

展现3.11前东北的历史和风土

2012年3月，“日本东北——风土、人、生活”摄影展（国际交流基金主办）首先在中国北京和意大利罗马拉开帷幕，并随即开始了在世界各地的巡展。该摄影展选取19名日本摄影家的约120件作品，全方位地展现了日本列岛中第一大岛——本州岛东北地区的历史、风土、民俗和人们的生活。

参展摄影家包括千叶祯一、小岛一郎，芳贺日出男、内藤正敏、大岛洋、林明辉、田附胜、仙台Collection、津田直、畠山直哉等9人和1个团队。千叶和小岛带来了20世纪50-60年代拍摄的农村题材作品；芳贺、内藤、田附三人带来了关于东北各地民俗礼仪和节庆活动的作品；大岛和畠山将自己的个人经历与故乡的面貌融为了一体；林的作品反映了东北地区美丽的自然景象；津田试图通过绳文时代的遗迹探求日本人精神的起源；而伊藤Toru率领的“仙台Collection”则以团队的形式拍摄了宫城县仙台市的“无名风景”系列作品。参展作品所涉及的内容丰富多彩。就时代来看，从千叶和小岛拍摄的20世纪40-60年代的作品到田附、津田和畠山在进入本世纪以后拍摄的作品，时间跨度极大。即便如此，只要欣赏了这些作品，想必大家的脑海中都会鲜明地浮现出原本并不太熟悉的东北地区的形象。

刻意不选震灾后的照片

毋庸赘述，策划这个摄影展的契机，是2011年3月11日发生的东日本大地震。强达9级的大地震以及紧随而来的巨大海啸，造成了前所未有的巨大损失，死亡及失踪人数近两万人。同时，因福岛第一核电站反应堆冷却用电源失灵而引发的重大事故，致使大量居民被迫离家避难。地震发生后，重灾区岩手、宫城、福岛等县以及东北各地的地名开始频繁出现于各种媒体。然而，尽管受灾情况得到了细致的报道，但东北地区的历史、人们的生活等似乎很少被提及。

“东北——风土、人、生活”展，可以说是力图填补地震和海啸带来的非日常性与过去的日常生活之间空白的一种尝试。参展作品中，本来可以选择加入一些反映“3.11”受灾情况的照片。可是，这次刻意没有选择那些震灾后的照片。首先，正如前文所述，报纸、杂志和网站上已经充斥了太多的灾区照片，主办方认为没有必要在参展作品中再加入这些东西；另一个原因，是本次展览的目的在于着重展示东北地区的历史风貌，也就是其成长发展的一面。

绳文文化的精髓传承至今

这些作品所体现的，是色彩鲜明地留存于东北的精神、文化性风土中的绳文文化的重要性。绳文文化是15000-3000年前古人定居日本列岛后出现的一种文化，以采集和狩猎为中心，还制作出具有独特绳节图案的绳文土器等，具有极为丰富的精神性。尽管东北地区曾是绳文文化影响最深的一片土地，但在后来却作为落后的未开发地区纳入中央政权管辖之下。然而，东北民众的生活中很好地传承了绳文文化的传统，在与超自然力量交流的同时，通过制作土器和宗教仪式来体现其旺盛的生命力。

在欣赏本次参展摄影家作品的过程中，仿佛能够感受到那种绳文精神通过各种形式显现出来。芳贺日出男和内藤正敏拍摄的关于民间信仰仪式的照片自不用说，无论是大岛洋和畠山直哉作品中的日常景象，还是林明辉和津田直拍摄的宛如绳文人眼中的美丽而神秘的风景，无一不散发着那种传统的鲜活气息。我在组织此次摄影展的过程中也再次认识到了这一点。

偏远的“东北”，文化重建的动因

仔细想起来，“东北”，即East-North这个地名可以说极富启发意义。它表示这个地方与中央政权及文化存在一定距离，是一个边远之地。从这个意义来说，“东北”不仅是指日本的一个地区，还具有一种普遍性的概念。对欧洲而言的“东北”就是俄罗斯，对俄罗斯而言的“东北”则是西伯利亚。当中央因全球主义而趋向均一、死板僵化、不断陷入窘境之时， “东北”的遥远偏僻或许反而会成为一种动因，有助于我们激活融会贯通于自然的丰富文化。

对于出身于宫城县、老家在仙台市宫城野区的我来说，参与本次摄影展的策划工作，可谓感慨良深。尽管母亲和妹妹在震灾中均平安无事，家里也未受什么损失，但当时海啸已迫近到距他们数公里之处，真可谓是咫尺之遥。参展摄影家中，有些人像来自岩手县陆前高田市的畠山直哉一样在海啸中失去了老家和亲人。即便如此，想必他们今后仍然会继续从事摄影，并将拍下的照片整理成作品。我衷心期待，通过他们的工作，能让更多的人们感受到“东北”的潜在力量。

文：饭泽耕太郎（摄影评论家）

协助：国际交流基金

1.“Driving Off Sparrows, Kitsunezaka, Taiyū Village.” Taken by Chiba Teisuke, 1943. © Chiba Teisuke.

2.“Around Inagaki, Tsugaru-shi.” Taken by Kojima Ichiro, 1960. © Kojima Ichirō.

3.“Longevity Dance, Motsuji Temple, Hiraizumi, Iwate.” Taken by Haga Hideo, 1979. © Haga Hideo.

4.“Statue of Ōsawa-Butsu, Ourani Sanpō Kōjin, Dewa Sanzan.” Taken by Naitō Masatoshi, 1981–2. © Naitō Masatoshi.

5.“Ōhazama-chō, La Ville de la Chance.” Taken by Ōshima Hiroshi, 1979. © Ōshima Hiroshi.

6.“Koiwai Farm, La Ville de la Chance.” Taken by Ōshima Hiroshi, 1958. © Ōshima Hiroshi.

7.“Cherry Tree (Prunus sargentii) in the Mist.” Taken by Lin Meiki, 2011. © Lin Meiki.

8.“Reflection of Green Beech Woods.” Taken by Lin Meiki, 2011. © Lin Meiki.

9.“A Deer Shot Dead, November 2009, Kamaishi, Iwate.” Taken by Tatsuki Masaru, 2009. © Tatsuki Masaru.

10.“Perspective, Sendai Collection Vol. 1.” Taken by Sendai Collection, 2000–3. © Sendai Collection.

11.“Kamoaosa, Akita, Field Notes (Jōmon Sites/Oga Peninsula/Yonomori).” Taken by Tsuda Nao, 2011. © Tsuda Nao.

12.“Yonomori Station, Field Notes (Jōmon Sites/Oga Peninsula/Yonomori).” Taken by Tsuda Nao, 2011. © Tsuda Nao.

13.“Kesengawa, 2003/08/23.” Taken by Hatakeyama Naoya, 2003. © Hatakeyama Naoya.

14.“Kesengawa, 2005/01/09.” Taken by Hatakeyama Naoya, 2005. © Hatakeyama Naoya.