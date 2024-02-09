武田伊左是一名宝生流主角能乐师。此次，她与父亲兼师父武田孝史共同演绎《石桥 连狮子》。这段视频通过激情华丽的舞蹈为您展现能乐的魅力。

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能乐不只是一种戏剧，还是一种综合性艺术，其中包括舞蹈、歌谣、伴奏等音乐要素及华丽服饰等美学要素。其中，舞蹈和歌谣同为能乐的基石。因此，能乐表演又被称为“舞能”。一般舞蹈都是以重现和写实为目的，而能乐的舞蹈则不同，它追求的是一种“减法美”，即尽可能减少解释性的元素。《石桥》这个能乐剧目，让我这种初学者也能体会到舞蹈的魅力。

通往菩萨净土的石桥

《石桥》的开场场景，是遍访中印佛教圣地的寂照法师来到中国清凉山的一座石桥前。此处云雾缭绕，人经过也不留痕迹，下方白浪翻滚，远远传来雨水般的河流水声，宛如仙境。寂照在此遇见一位老者，便向其询问：“贫僧从印度归来。久闻石桥大名，是否即是此桥？”

“正是。对面便是司掌智慧的文殊菩萨之净土。”

“既然如此，贫僧便将性命安危托与佛祖，从此桥上过。”寂照说。

“且慢。昔日高僧历经苦修，方得以渡桥。阁下切勿自恃法力即可轻易渡桥。”

“……看来道行尚浅之人难渡此桥也。”

“此桥宽不足1尺，生苔湿滑。桥下乃地狱谷，山壁陡峭，云深雾重，深逾千丈。半道修行之人，难渡此桥，”老者接着说，“石桥非凡夫俗子可渡。此桥乃浑然天成，石块自然通连彼岸。高耸入云，如雨后夕阳架起彩虹桥，形状如弓。非佛祖加持之超凡者，何人能渡？彼端乃文殊净土。常时落英缤纷，夕阳云间，仙音自来。神迹频显。请稍候片刻，祥兆即显。”

说完，老者便消失了踪影。

当寂照在原地等候时，有红白两头狮子在肃穆的伴奏声中从石桥另一端登上舞台。

这对狮子父子在盛开的芬芳牡丹丛中嬉戏，演绎了10分钟左右动感十足的狮子舞。在恭祝完千秋万岁后，狮子们又返回文殊菩萨的净土。

连狮子之舞

红白“连狮子”演绎雄壮之舞

《石桥》上半场展现的是，云游僧与老者在一座深谷石桥旁的交谈。其中，有关于“何为半道修行之人难渡之桥”“何为浑然天成之桥”等深远主题的问答场景，即“静”的时空。然而，在后半场，当狮子登场后，舞台便一下子进入了“动”的世界。接下来，就是这部能乐剧目的精彩看点。

舞者用力跪地，摇头晃首，红白鬃毛狂摇劲摆，并在舞动时紧扣衣袖。这支狮子舞风格独特，动作激昂。狮子在舞台上纵横跳跃的场面令人叹服。据说，《石桥》是一部需要卓越表现力的特殊剧目。因此，舞者在表演前，必须先得到宗家（以家族传承的方式继承并发扬日本传统艺能的世家，亦指家族的当家人、流派的传人——译注）的许可。这部名剧对舞者的舞技和精神力都有极高的要求，比其他剧目更让人提心吊胆。



栖息在深山峡谷中的狮子由宝生流主角能乐师武田孝史和武田伊左扮演。两人既是父女，又是师徒。白色父狮威风凛凛，举手投足间透露出灵兽的威严。红色幼狮年轻利落，舞动时活力十足。这简直就像是为武田父女量身打造的剧目。

从出现在廊道（连接舞台和后台的走廊——译注）上的那一刻起，红狮就表现得干脆利落、庄重威严，时而跃上石桥，时而一跃而下，在狭小的舞台上尽情展现雄壮的舞姿。后半场是“光”与“动”的时间，与前半场的“影”和“静”形成鲜明的对比。即便是像我这样的能乐门外汉，观看时也能感到心潮澎湃，在不知不觉中看完了整支舞蹈。

红狮子之舞

接着，舞台又重归寂静。

抽象造就艺术形象的升华

说起来，在《石桥》的唱词中，时间被称作“光阴”。这让我再次感受到，能乐是一种展现光阴流逝的艺术。在寂照看到的梦幻场景中，狮子们是否是想告诉他，佛教修行也是一种光阴的积累呢？对此，我请教了武田伊左。

“观众可以自由地观看表演。这是欣赏能乐的一种方式。怎么理解，全凭观众自己的想象。能乐舞蹈的诠释和欣赏方式也是因人而异。观众心中的雄狮和幼狮是什么样的？他们是怎么想的？我想，就是因为有了这种想象的空间，能乐这种日本传统艺术才得以在近700年里受到不同人群的喜爱，并一直延续至今。”

原来如此。能乐是一种极度抽象化的艺术。因此，在观看时，观众可以通过舞蹈、歌谣、伴奏自由放飞思绪。寂照到底有没有平安渡过那个石桥？答案也托付给了每位观众。

白狮子：武田孝史

红狮子：武田伊左

笛子：藤田贵宽

小鼓：曾和正博

大鼓：佃良胜

太鼓：金春惣右卫门

视频：乙咩海太

撰文：吉村喜彦

录音：北原庆昭

武田伊左 TAKEDA Isa 宝生流主角能乐师。1990年，生于东京。3岁开始能乐训练，4岁初次登台。就读东京艺术大学期间，获“安宅奖”；就读同校研究生院期间，获“ACANTHUS音乐奖”。曾参与在美国、意大利、法国、波兰、阿联酋等地举办的海外演出。自2017年起，担任在丹麦推广能乐的“NOH＋DENMARK”项目代表。通过举办英语研讨会和跨领域共同演出等，倾力推广能乐魅力。

标题图片：扮演白狮子的武田孝史（右）和扮演红狮子的武田伊左正在表演连狮子之舞

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