有竞争，学生的能力就能提高——学力测试，总会让人产生类似这样的感觉。今年4月，在“宽松教育”导致学力下降的一片担忧声中，时隔两年重启了“全国学力测试”。

有助于查明“疏远理科”的原因

2003年，OECD（经济发展与合作组织）举办的国际学生能力评估项目PISA的结果公布后，时任文部科学大臣中山，惊异于日本国际排名下滑的现实，倡导“为提升学力，填鸭教育也是必要的，应该在全国举办学力测试”。这便是“全国学力测试”启动的缘由。其后，考虑到有人担心这样做会加剧竞争，所以又另立理由，称“需对学校的教育成果做出验证，并将测试结果运用到教学改进中”等，最终于2007年得以实施。

测试对象分别为小学6年级和初中3年级学生。起初要求全体学生参加，但从上一次考试（2010年）起作了修改，每次由抽选出的大约30%的学校参加考试。这是因为2009年日本政权更迭后，政府以削减相关支出为目的进行了事业甄别，针对学力测试，表示：“考虑到费用效果比因素，抽样调查就足够了”。而对于未成为调查对象的学校，如果教育委员会和校方愿意，则采取自愿申请参加这种方式。但是，由于学校之间的横向攀比意识，此次日本全国有2万5000多所学校参加了考试，整体参加比例从上次的74%大幅提升至81%。

从这次测试开始，考试科目在算数、数学和国语之外，又增加了“理科”。之所以这样做，是出于以下两种考虑：一是为培养“科学立国”的人才，二是调查越来越多的青少年“疏远理科”的原因。按计划，“理科”测试今后将每隔3年举行一次。

这个一天之内考完的测试，给人一种背负了太多的东西的感觉。随着暑假期间测试结果的公布，此次的成果将得到相应的评价。

目的茫然不清

今后有待解决的课题，集中在是否会导致“分数至上主义”这一点上。学力测试迄今已举行了5次，在这个过程中，它与“不应招致竞争”这一初衷渐行渐远，个别自治体（地方政府）指出，“为了形成学校之间的竞争，测评是必需的”，家长们也提出，希望能有一些客观材料，借以判断孩子们的学校是否是“好学校”。

文部科学省认为有必要每隔几年开展一次更为细致的调查，所以明年将重新恢复由全体学生参加的测试。一经把握可作比较的材料，人们往往会不由自主地想去竞争。只是，为了犹如瞬间风速般可测的学力而互相竞争，这未必能保证孩子们未来的发展前途。所以希望能够避免那种为了眼前的分数而时喜时忧这种毫无意义的做法。