一个不拘泥于传统观念的异类银行职员，围绕回收贷款问题，面对来自银行内外的不正当压力，如撼树蚍蜉，逆流而进，奋力抗争，这就是9月底播毕的企业类电视连续剧《半泽直树》。它给人带来淋漓畅快之感，创下了惊人的高收视率，那句“人若犯我，我必加倍奉还！”的经典台词，至今还深深地刺刻在观众的心坎儿上。这部连续剧为何反响如此强烈呢？了解其中的原因，或许会有助于你窥视现今的日本。

一部淋漓畅快的企业类连续剧

此剧改编自当今首屈一指的企业类小说作家池井户润（50岁）的小说《我们是泡沫入行组》和《我们是花样泡沫组》，描写的都是泡沫经济时期（1986-1991年）进入银行的职员勾心斗角，卷入种种纠纷的故事。他们参加工作20来年后，步入不惑之年，许多如今都身居管理要职，成为公司的骨干人物和顶梁支柱。

连续剧的剧情十分简单明了。前半部分的舞台是大阪。分行行长将5亿日元贷款呆账的责任转嫁于融资科长半泽身上。义愤填膺的半泽，与分行长反目为敌，同时千方百计成功地追回了5亿日元。后半部的舞台转到东京。升任总行营业第二部副部长的半泽，揭穿了顶头上司常务董事的不正当贷款。此次，本属银行监管单位的金融厅也牵涉进银行内部的权力之争，暴露了银行业务的阴暗面。

该剧虽然描写的是银行职员的现状，但在对组织的忠诚心、思考模式等方面，和在典型的日本企业中工作的上班族没有太大差别。出人头地的欲望中，交织着羡望嫉恨等各种情念；蛮横无理的上司，再加上勾心斗角的同事。这就是职场的现实。

人事安排的不公正以及无法违抗上司的风气，在任何国家任何组织中都是不足为奇的。

但是，对那些在欧美跨国公司工作的上班族来说，日本特有的“调动”方式，或许令他们难以理解。因公司工作需要而被调往子公司或相关企业工作，它给人的印象，几乎在所有情况下都是负面的，带有一种“左迁”的含义，当事者本人也有“贬黜流放”这种郁郁落寞之感。

高收视率，日本社会闭关自守的反映？

电视剧中也出现了这样的情节。分行长欲将与上司作对的半泽调往泰国的相关工厂，但最终（因事情被揭露）自己被勒令外调。剧中还描写了与半泽同期参加工作的职员在借调的公司中哀叹抱怨的情形。彻底揭发了常务董事不正当行为的半泽本人，或许是因为其所作所为有过分之嫌，最后也被董事长（总行行长）“发配”到证券子公司任职。

这里值得注意的，是员工对公司方面的调动命令可谓唯命是从这一点。他们服服帖帖地俯首从命，丝毫无意对组织“举旗造反”，更别说向法院提出上诉了；同时，也不见有人与这样的组织一刀两断，果敢地出去寻觅一片新的天地。

2013年的日本，正在通往全球经济的道路上快马加鞭。当今所需的人才，不应该是那种对不正当的人事调动、不合理的惩罚唯唯诺诺逆来顺受的员工。不懂得抗争的员工及企业无法生存，这就是国际市场弱肉强食的竞争规律。

为《半泽直树》欢呼喝彩的人中，绝大多数无疑是在现代日本企业中工作的上班族。他们狂热支持该剧的原因，似乎还可以认为是出于他们对自己未能成为“半泽直树”的悔悟。《半泽直树》创下的高收视率，不正是现在日本的企业界闭关自守、国际化举步维艰的写照吗？

撰文：长泽孝昭（Nippon Communications Foundation 高级编辑）