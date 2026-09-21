日本三大灯笼节：光之盛典，绚烂灯火照亮夜空

日本各种节庆活动中的“三大”

Guideto Japan

日本的赛会活动众多，本系列专题我们每次将按类别选取其中最具代表性的三项为读者做一介绍。本篇是成千上万只灯笼闪耀夜空的晚间庆典。

灯笼，节日不可或缺之物

随着夜幕降临，节庆乐曲响起，一个个灯笼在各处点亮。虽是莹莹烛火，但挂上数百个灯笼，便能将高台和彩车照得灯火通明——这是日本极富风情的节庆活动一景。

灯笼以竹、木为骨架，外面包有和纸，里面放入蜡烛，自古以来便是节日仪式不可缺少的物品。平安末期左右，灯笼作为照明工具从中国传入日本，在宫中和寺院等处使用。进入江户时代后，随着“日式蜡烛”的广泛使用，灯笼进入寻常人家，这种蜡烛通过灯芯和木蜡的改良延长了燃烧时间。此外，还出现了折叠式和轻巧便携的款式，灯笼逐渐成为老百姓的日常用品。

即使灯泡式灯笼成为现代社会主流，盂兰盆节活动上依旧少不了传统灯笼。它不单是夜间的照明工具，更是为祖先指引归途、不使其迷失方向的路标。节日里挂着的一排排写有地名和信众姓名的灯笼，则是献给神佛表达谢意的供品。

火光跳跃，仿佛神魂寓居其中。本篇将介绍至今仍使用烛火灯笼、场面盛大的夜间庆典。



“秋田竿灯节”要用1万个烛火灯笼

秋田县“秋田竿灯节”

（秋田市、8月3日-6日）



全长超800米的大道被灯笼填满

“仙台七夕节”（8月6日-8日）、“青森睡魔节”（8月2日-7日）和“秋田竿灯节”并称日本东北三大夏季盛典。除规模宏大外，它们有共同的起源，即夏天的驱邪仪式。人们将身心的污秽转至纸饰和灯笼上，将其放入江河或大海顺水漂走。

七夕活动中许愿用的纸条也是承接灾祸的替身，过去要跟其他饰物一起放入河中漂走。日语“睡魔”由“犯困”一词演变而来。夏季农忙时，农民从早忙到晚，便借灯笼彩车吸走睡魔，然后将其放入大海。秋田竿灯节至今依保留着这一习俗，表演者手持挂着御币(*1)”纸条和灯笼的竹竿向神灵献艺，然后将吸纳污秽和灾祸的御币扔进河里顺水漂走。

这三大节日都是规模盛大、气势恢弘、足以吓退瘟神的夏日风物诗。其中，秋田竿灯节是日本规模最大的灯笼节。竿灯在夜色中浮现，泛着金色光芒，象征着秋日成熟的稻穗。而节庆活动则寄托了人们祛病消灾、五谷丰登的美好愿望。



竿灯顶上挂着八幡秋田神社的御币纸条



竿灯有4种，全长5米到12米，重5公斤到50公斤。孩童也会上场表演

太阳落山后，约250根竿灯横放在地面，铺满了秋田站旁边的大街。除参加表演的“执竿人”外，围观群众将这里挤得水泄不通。竿灯很大，全长可达12米，挂上46个灯笼后，重量约为50公斤。执竿人伴着“嘿咻”的口号声和节庆乐曲声，整齐地举起竿灯。1万多个灯笼在头顶舞动，魄力十足，众人无不欢呼助威。

接下来的表演更精彩。执竿人将掌中托举的巨大竿灯依次移到额头、肩膀、腰部。“腰顶”难度最高，但高手能一边保持平衡，一边摇扇，游刃有余。



高手用挂着46个大灯笼的竿灯接连表演精湛技艺

表演到了半程，数名执竿人将竿灯紧贴到一起，看得观众心惊胆战，生怕竿灯倒下。这也是节庆活动的魅力所在。即便竿灯倒下，表演者也会立刻重新点燃每只蜡烛，再次高举，让竿灯在夜空中舞动。



从第二天起，白天会举行执竿技术大赛

爱知县“尾张津岛天王节”

（津岛市、7月第四个周六、周日）



河船上挂着2000多只灯笼，营造出梦幻氛围

日本神话中的暴脾气神须佐之男，与自印度传入的疫神牛头天王被视为同一神祇。人们相信，供奉这位神明，就能得到庇佑、远离灾厄。祭祀该神的津岛神社和天王社在日本多达约3000座。每到疫病容易流行的夏季，各地会举办盛大祭典，祈求神灵保佑无病无灾。

爱知县津岛神社作为总本社，每年举办“尾张津岛天王节”。正式活动的前夜，会出动挂满灯笼的河船，先上演一场富有格调的庆典活动。场地在附近的天王川公园，这里有一处宽阔的圆形水池，因从江户时代到明治时代的筑坝截流而成。届时会有一群5到7岁的孩童登船演奏乐曲，随后众人到神社祈愿节庆活动顺利举行。



第二天的晨间仪式上，随侍的孩童被扛起。他们头戴花乌帽子，身穿鲜艳服装，脖子上挂着乐器“羯鼓”

夜间仪式的主角是5艘搭有台子的“卷藁船”。台子顶棚骨架由秸秆扎成，上面插着挂有灯笼的竹竿。顶棚挂有365个灯笼，中央高高竖起的17米主柱挂了12个。这个数字契合了一年的天数和月数。若把彩台周围的灯笼都计算在内，实际约有500个灯笼。

夜幕降临，长歌三味线和神乐太鼓齐鸣，乐声喧天，一个个灯笼被点亮。水面上光彩夺目的场景如梦似幻，让人看得入神。5艘船依次驶离岸边，向北岸的御旅所行进，去参拜乘坐神舆前来观看的天王神。



巨大的蜡烛灯笼能燃烧5到6小时，像个穹顶笼罩船只

晚间仪式完毕后，接下来就是彻夜赶工。人们将5艘船的灯笼取下，给船“换装”，使其变身为用绚丽幕帐、雕像和能剧人偶装扮的“车乐船”，以迎接次日的晨间仪式。第二天，船队又增加了1艘船，一同驶向圆形池塘的“中之岛”。10名肩扛“布鉾(*2)”的男子从领头的船上纷纷跳入水中。他们游到御旅所前，向神轿行礼，然后奔跑前往津岛神社，献上布鉾。

这场盛典持续了约600年，据说出生于尾张的战国时代霸主织田信长和丰臣秀吉也曾前来观看。当这幅壮丽的画卷在眼前展开时，观众仿佛穿越时空，回到了那个时代。



一夜过去，船只摇身一变，仿佛一幅王朝画卷再现眼前



晨间仪式的高潮是献上布鉾

福岛县“二本松灯笼节”

（二本松市、10月第一个周六、周日、周一）



7个街区的太鼓台在街上巡游

福岛县北部二本松神社的秋季例行大典上，表演者们登上彩车演奏鼓乐“Shangiri”。气势十足的“Shangiri”是当地的名片，不管大人还是孩子全年都会练习，可见他们为庆典投入了极大的热情。



彩车上的演奏者，有1名大鼓手，3名小鼓手，3至5名笛手，1名锣手



白天的巡游中，彩车艳丽的色彩和气派精美的雕刻也值得一看

秋季大典始于江户时代初期，到江户时代后期，人们开始用大量灯笼装饰名为“太鼓台”的彩车。现在，7个街区各出1台彩车，共点亮2000多个灯笼，是日本具有代表性的灯笼节。

活动重头戏是第一天夜里7台彩车一起出动的“出发仪式”。当夕阳落入安达太良山，从各街区选出的男子先到神社将神火请到火把上，然后一起冲向早已在市区等候的鼓台。抵达后，大家争先恐后点燃各家灯笼。鼓台顶部竖有一根挂有8个灯笼的长竹竿，是神灵的附身之物，立在地上有11米高。



等待出发的神火跑者



跟着伴奏拉着太鼓台前行

接下来的看点，是7座太鼓台一同在市区巡游。到了竹田坂的上坡路和龟谷坂的下坡路，Shangiri的调子会随之变化，各个街区的演奏者都铆足了劲演奏，乐声响彻夜空。

临近午夜时，太鼓台来到JR二本松站前广场，第一天的活动结束。但在接下来两天的节庆期间，伴奏乐声仍会不断在脑海中回响。这是一场用音乐与灯火震撼人心的壮丽盛典。



灯笼映红了夜空

※文中所列的赛会时间均基于往年日程

图片：芳贺Library

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