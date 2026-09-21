日本三大灯笼节：光之盛典，绚烂灯火照亮夜空
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灯笼，节日不可或缺之物
随着夜幕降临，节庆乐曲响起，一个个灯笼在各处点亮。虽是莹莹烛火，但挂上数百个灯笼，便能将高台和彩车照得灯火通明——这是日本极富风情的节庆活动一景。
灯笼以竹、木为骨架，外面包有和纸，里面放入蜡烛，自古以来便是节日仪式不可缺少的物品。平安末期左右，灯笼作为照明工具从中国传入日本，在宫中和寺院等处使用。进入江户时代后，随着“日式蜡烛”的广泛使用，灯笼进入寻常人家，这种蜡烛通过灯芯和木蜡的改良延长了燃烧时间。此外，还出现了折叠式和轻巧便携的款式，灯笼逐渐成为老百姓的日常用品。
即使灯泡式灯笼成为现代社会主流，盂兰盆节活动上依旧少不了传统灯笼。它不单是夜间的照明工具，更是为祖先指引归途、不使其迷失方向的路标。节日里挂着的一排排写有地名和信众姓名的灯笼，则是献给神佛表达谢意的供品。
火光跳跃，仿佛神魂寓居其中。本篇将介绍至今仍使用烛火灯笼、场面盛大的夜间庆典。
秋田县“秋田竿灯节”
（秋田市、8月3日-6日）
“仙台七夕节”（8月6日-8日）、“青森睡魔节”（8月2日-7日）和“秋田竿灯节”并称日本东北三大夏季盛典。除规模宏大外，它们有共同的起源，即夏天的驱邪仪式。人们将身心的污秽转至纸饰和灯笼上，将其放入江河或大海顺水漂走。
七夕活动中许愿用的纸条也是承接灾祸的替身，过去要跟其他饰物一起放入河中漂走。日语“睡魔”由“犯困”一词演变而来。夏季农忙时，农民从早忙到晚，便借灯笼彩车吸走睡魔，然后将其放入大海。秋田竿灯节至今依保留着这一习俗，表演者手持挂着御币(*1)”纸条和灯笼的竹竿向神灵献艺，然后将吸纳污秽和灾祸的御币扔进河里顺水漂走。
这三大节日都是规模盛大、气势恢弘、足以吓退瘟神的夏日风物诗。其中，秋田竿灯节是日本规模最大的灯笼节。竿灯在夜色中浮现，泛着金色光芒，象征着秋日成熟的稻穗。而节庆活动则寄托了人们祛病消灾、五谷丰登的美好愿望。
太阳落山后，约250根竿灯横放在地面，铺满了秋田站旁边的大街。除参加表演的“执竿人”外，围观群众将这里挤得水泄不通。竿灯很大，全长可达12米，挂上46个灯笼后，重量约为50公斤。执竿人伴着“嘿咻”的口号声和节庆乐曲声，整齐地举起竿灯。1万多个灯笼在头顶舞动，魄力十足，众人无不欢呼助威。
接下来的表演更精彩。执竿人将掌中托举的巨大竿灯依次移到额头、肩膀、腰部。“腰顶”难度最高，但高手能一边保持平衡，一边摇扇，游刃有余。
表演到了半程，数名执竿人将竿灯紧贴到一起，看得观众心惊胆战，生怕竿灯倒下。这也是节庆活动的魅力所在。即便竿灯倒下，表演者也会立刻重新点燃每只蜡烛，再次高举，让竿灯在夜空中舞动。
爱知县“尾张津岛天王节”
（津岛市、7月第四个周六、周日）
日本神话中的暴脾气神须佐之男，与自印度传入的疫神牛头天王被视为同一神祇。人们相信，供奉这位神明，就能得到庇佑、远离灾厄。祭祀该神的津岛神社和天王社在日本多达约3000座。每到疫病容易流行的夏季，各地会举办盛大祭典，祈求神灵保佑无病无灾。
爱知县津岛神社作为总本社，每年举办“尾张津岛天王节”。正式活动的前夜，会出动挂满灯笼的河船，先上演一场富有格调的庆典活动。场地在附近的天王川公园，这里有一处宽阔的圆形水池，因从江户时代到明治时代的筑坝截流而成。届时会有一群5到7岁的孩童登船演奏乐曲，随后众人到神社祈愿节庆活动顺利举行。
夜间仪式的主角是5艘搭有台子的“卷藁船”。台子顶棚骨架由秸秆扎成，上面插着挂有灯笼的竹竿。顶棚挂有365个灯笼，中央高高竖起的17米主柱挂了12个。这个数字契合了一年的天数和月数。若把彩台周围的灯笼都计算在内，实际约有500个灯笼。
夜幕降临，长歌三味线和神乐太鼓齐鸣，乐声喧天，一个个灯笼被点亮。水面上光彩夺目的场景如梦似幻，让人看得入神。5艘船依次驶离岸边，向北岸的御旅所行进，去参拜乘坐神舆前来观看的天王神。
晚间仪式完毕后，接下来就是彻夜赶工。人们将5艘船的灯笼取下，给船“换装”，使其变身为用绚丽幕帐、雕像和能剧人偶装扮的“车乐船”，以迎接次日的晨间仪式。第二天，船队又增加了1艘船，一同驶向圆形池塘的“中之岛”。10名肩扛“布鉾(*2)”的男子从领头的船上纷纷跳入水中。他们游到御旅所前，向神轿行礼，然后奔跑前往津岛神社，献上布鉾。
这场盛典持续了约600年，据说出生于尾张的战国时代霸主织田信长和丰臣秀吉也曾前来观看。当这幅壮丽的画卷在眼前展开时，观众仿佛穿越时空，回到了那个时代。
福岛县“二本松灯笼节”
（二本松市、10月第一个周六、周日、周一）
福岛县北部二本松神社的秋季例行大典上，表演者们登上彩车演奏鼓乐“Shangiri”。气势十足的“Shangiri”是当地的名片，不管大人还是孩子全年都会练习，可见他们为庆典投入了极大的热情。
秋季大典始于江户时代初期，到江户时代后期，人们开始用大量灯笼装饰名为“太鼓台”的彩车。现在，7个街区各出1台彩车，共点亮2000多个灯笼，是日本具有代表性的灯笼节。
活动重头戏是第一天夜里7台彩车一起出动的“出发仪式”。当夕阳落入安达太良山，从各街区选出的男子先到神社将神火请到火把上，然后一起冲向早已在市区等候的鼓台。抵达后，大家争先恐后点燃各家灯笼。鼓台顶部竖有一根挂有8个灯笼的长竹竿，是神灵的附身之物，立在地上有11米高。
接下来的看点，是7座太鼓台一同在市区巡游。到了竹田坂的上坡路和龟谷坂的下坡路，Shangiri的调子会随之变化，各个街区的演奏者都铆足了劲演奏，乐声响彻夜空。
临近午夜时，太鼓台来到JR二本松站前广场，第一天的活动结束。但在接下来两天的节庆期间，伴奏乐声仍会不断在脑海中回响。这是一场用音乐与灯火震撼人心的壮丽盛典。
※文中所列的赛会时间均基于往年日程
图片：芳贺Library
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