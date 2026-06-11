日本人用筷子的讲究和禁忌

从起源解读日本传统礼仪

Guideto Japan

本系列专题旨在介绍日本的各种礼仪规范，不仅限于具体做法，还将通过对源头的梳理揭秘其本质。。本期将介绍日本人用筷子的讲究与禁忌。

筷子在日本的演变

在日本，筷子的规范使用是餐桌礼仪的重要部分。但据统计，能正确使用筷子的日本人仅占半数。筷子使用得当与否也被许多人视为家教是否良好的标准。

筷子的拿法

像握铅笔一样握住一根筷子，另一根架在大拇指根部与无名指指甲根部上（PIXTA）

合拢筷尖，夹住食物（PIXTA） 需注意：手不可呈拳状把筷子握在掌心或将筷子在手中交叉



为掌握用筷子的正确方法，儿童可以使用训练筷练习（PIXTA）

筷子起源于中国，约3世纪传入日本。当时的筷子呈V字形，类似夹子，用于向神明进贡食物。大约7世纪初，派往中国的使节将使用两根筷子吃饭的习惯带回日本，到平安时代（794年-1185年），筷子已成为宫廷常用的餐具。

中国有合餐制习俗，因此筷子较长；而在日本，分餐是主流，一起吃饭时，同样的菜每人一份，因此筷子更短一些。材质多是木制，为方便将主菜的鱼肉拆松拨散，筷尖更细。筷子集夹取、剥离、搅拌等功能于一体，只要有一双筷子，基本可食用日料的所有菜式。



便当盒与筷子盒常被做成一套。只要有一双筷子，就可享用美食（PIXTA）

江户时代（1603年-1868年）初期，日本出现了漆筷。现代还出现了合成树脂筷子和塑料筷子，卫生程度和耐用程度都有所提高。一次性竹筷则是近代从餐饮店开始普及的，如今便利店等店家都会附送。



大量生产的一次性竹筷的原材料多为间伐材或木材边角料（PIXTA）

用筷讲究与供奉神明的习俗有关

在日本，筷子最初用于供奉神明，因此筷子文化具有仪式性意义。比较典型的例子是“柳筷”，日本人在庆祝新年等节日时使用这种筷子，故又称“祝筷”。

柳筷两头都是尖的，寓意神灵降临于筷子上共同进餐，所以在分盛新年菜肴或大盘菜肴时，如果换用筷子未入口端‌（未接触嘴的一端）夹取，会被认为是打扰神明用餐。而且，使用筷子另一头的“逆筷”做法在日本被视为不礼貌行为，因此一定要备好公筷。



“柳筷”用象征洁净的柳木原木制成，因其形状又得名“双头筷”（PIXTA）

“筷子有灵”的泛灵论思想，从日本家庭每人有自己专用筷子的习惯也可见一斑。这种习惯也是日本传统分餐方式的遗风。比起卫生目的，它更体现了“灵魂洁净”思想，与日本人赠送礼金时使用全新纸币的习俗同源。

在饭店吃饭时，大家都明白餐具为反复使用，只要清洁过就是干净的，但心理上仍然介意使用“别人的筷子”。因此在自家招待客人时提供一次性筷子，也是细心周到的体现。



近代以前，日本人以分餐制为主流，如今不少家庭仍然每个人都有自己专属的碗筷（《每日心得》，1833年，国立国会图书馆藏）

人生的必需品

日本有句话叫“始于筷，终于筷”，从日常饮食到人生重要节点仪式，都离不开筷子。新生儿百日时，家人们会举行庆祝仪式，用筷子夹起食物假装喂婴儿吃饭，希望孩子以后饱饭无忧。另一方面，在捡拾逝者骨灰时，也要用到筷子。



婴儿百日时家人举行庆祝仪式，假装给婴儿喂食，希望他一生不缺食物（PIXTA）



火化后的“捡拾骨灰仪式”，两人一起使用长筷将遗骨放入骨灰罐（PIXTA）



葬礼中供奉在逝者头侧的米饭（日语称“枕饭”），需将筷子直插其中（PIXTA）

为逝者举行捡拾骨灰仪式时，由两人用筷子共同夹起一块遗骨放入骨灰罐，因此，吃饭时两人同时用筷子夹一块食物或用筷子传递食物的做法被视为不吉利。同样，把筷子插在米饭中的做法也是禁忌，因为会让人联想到供奉逝者。

在日本，被视为“忌讳”“禁忌”的错误用筷方式多达几十种。在日常生活用品中，只有筷子被赋予这么多“条条框框”，足见其在日本生活文化中的重视程度。

部分用筷禁忌

常见的几种使用筷子的禁忌（图片：nippon.com日本网 编辑部） 翻筷：拿着筷子在菜里翻搅挑拣 戳筷：用筷子捅戳食物 泪筷：夹菜时汤汁滴落不断 截筷：两人用筷子递接食物 抄筷：用并拢的筷子像勺子一样“抄”起食物 架筷：将筷子像搭桥般横架在餐盘或碗上

筷子上粘有米粒不好看，但“舔筷”也不礼貌，可以再用筷子夹起一口饭，一起吃掉（图片：nippon.com日本网 编辑部）

在饭馆里经常看到有人用餐盘代替筷枕放筷子。这虽谈不上是禁忌，但如果筷子掉下来，则可能会给他人添麻烦。为避免失礼，还可以了解一下如何正确取放筷子。它虽不像拿筷子的方法那样广为人知，但在参加正式宴会等场合时应当注意。

取放筷子的方法

插图：Sato Tadashi 右手从上方抓住筷子中间并拿起 左手在下方接住筷子 右手滑向筷尾再移动到筷子下方 将筷子换到右手 左手放开 ※放筷时顺序相反

筷子文化的背后，还承载着精神内涵，而非单纯地摄取营养，这一点也体现在了用餐前后双手合十并说“我开吃了”“我吃饱了”的习俗中，都是在表达感恩之心: 感恩自然的馈赠、感恩庇佑的神灵、感恩食材赋予的生命，也感恩种植作物与烹制食物的人们。使用筷子的礼仪，既让用餐变得愉悦，也让人们心怀敬畏，珍惜食物。

主编：柴崎直人（SHIBAZAKI Naoto）

岐阜大学研究生院副教授。专业是从心理学角度研究礼仪教育体系。任小笠原流礼法总师，从事礼仪教师培训工作。

插图：Sato Tadashi

撰稿：nippon.com日本网 编辑部

标题图片：PIXTA

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