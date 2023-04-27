京都清宗根付馆：体验“掌上小宇宙”的魅力

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“根付”是日本传统工艺品，世界各地都有狂热的收藏家。明治以来，根付在日本国内逐渐式微。2007年，一家以根付为主题的艺术馆——京都清宗根付馆在京都市中京区开馆。由此，近年来人们对根付的关注度有所上升。

小巧的工艺品“根付”，至今仍有实用价值

本文图片中的作品，乍一看像是精巧的雕刻品或传统工艺品，但实物只有3至5厘米大小。这就是日本独特的缩微艺术品、有着“掌上小宇宙”之称的“根付”。

根付原本是将印盒、钱袋、烟盒等物品固定在和服腰带上，使其悬挂在腰间的卡子。江户时代中期开始施以雕刻或彩绘，在上至武士下至平民间都很流行。明治以来，根付作为艺术品出口，在国外也很受欢迎。



“箱根付”多以泥金画、螺钿等工艺加以装饰

如今，欧美等国有很多根付收藏家，有的根付作品在国外拍卖会上甚至以数千万日元成交。日本全国尚存百余名根付专业匠人——根付师，他们埋头于作品创作，但在日本国内的知名度却很低。

长此以往，日本独有的这项传统技艺将走向衰落。基于这种危机感，日本唯一一座以根付为主题的艺术馆——清宗根付馆于2007年开业。艺术馆的建筑由京都壬生地区的一座旧武士宅邸改建而成，馆中收藏了6000余件作品，常设展陈列着约400件展品。



清宗根付馆的建筑为大约200年前的武士宅邸。大门前立有石碑，纪念日本有名的根付收藏家高圆宫妃久子莅临



馆内陈设富于情趣，让人恍若穿越到江户时代

该馆主任学艺员伊达淳士对现状颇感担忧。他介绍说，喜爱根付的大多是外国人，甚至有些日本人是因为从外国朋友那里听说有根付这种东西，才前来参观的。

伊达自己用根付把钱包挂在腰上，他解释说：“根付如今依然是一种很实用的工艺品。把钱包或智能手机放在裤子后袋里，坐下时会很碍事吧。”不过，根付大多是昂贵的单品，用久了会爱不释手。他笑着说：“一旦遗忘在什么地方，比起钱包和手机来，丢失根付的打击可能对我更大一些。”



伊达把团猫形根付挂在腰间的皮带上。根付的背面必定会开一个“穿绳孔”

从武士必备品演变为平民装饰

据伊达介绍，根付最早是环状或圆形的卡子，据说发源于京都。战国大名争霸的16世纪后半期，在描绘京都市井风情的风俗图中随处可见。

这一时期是日本服饰史上的转折期，窄袖口的和服“小袖”配上细腰带，此类轻便和服开始普及。因为“小袖”携带物品的功能有限，所以把随身物品系挂在腰带上的卡子随之流行起来。引领这种风潮的是有“倾奇者”之称的下级武士和新兴商人，他们衣着光鲜浮华，喜好异风。



用“馒头根付”系挂在和服腰带上的印盒（图片：清宗根付馆）

进入江户时代，这种卡子成为武士专用的服饰用品。由于其装饰性强，使用起来又很方便，因此被广泛用于印盒、钱袋、烟盒等所谓的“挂件”上。元禄年间（1688-1704年）普及到平民阶层，逐渐在社会生活中广泛使用，“根付”这个名称也随之为人们所熟知。

最初多是些简单实用的卡子，但随着需求增加，根付师也多起来，佛像师、面具匠、金属雕刻师等也陆续加入这个行业。材料也更加多样化，从黄杨、黑檀等硬木到鹿角、象牙，不仅施以极其精微的雕刻和色彩，还采用泥金画、镶嵌、螺钿等工艺加以装饰。

江户时代后期，根付人气爆棚，狂热的收藏家逐渐增多，相传有些富商拥有私人御用的根付师。伊达解释道，就像武士们一边互相展示自己引以为豪的武士刀一边对饮一样，普通人则通过根付炫耀自己的实力。



馆内陈列着许多古典题材作品，如左图的《布袋和尚》；右图《川津挂》同为木雕，是以相扑为主题的现代作品

收藏展示有利于文化传承

进入明治时代，日本人的服饰开始西化，根付在日本国内的人气逐渐下降，却作为艺术品在欧美国家受到推崇，根付师开始创作用于出口的作品。其结果是作品风格的自由度进一步提高，艺术上也精益求精，但包括江户时代的作品在内，许多根付名作流落到海外。



展厅里陈设精美。清宗根付馆同时收藏古典和现代根付

伊达表示，日本的传统工艺在国际社会受到好评固然令人欣慰，但在国内难得有机会看到一流根付作品，在文化传承和创作者培养方面会面临问题。购买根付的主要是私人收藏家，很少在艺术馆或博物馆展出。尤其是如果作品流失到国外，那就连创作者本人都再难见到了。

因此，有很多现役根付师也来清宗根付馆参观。因为这里是接触优秀作品的宝贵场所，他们在受到启发的同时，还能学习借鉴制作工艺。藏品的创作者高兴地表示“能有机会看到自己过去的作品，真是太感谢了”，还有人完成了新作后会跟馆方联系收购事宜。



利用放大镜或镜子，还可以观赏根付的细节和背面。左图为《编草鞋的人》，人物表情独特；右图是以传说为题材创作的《雪舟》

种类繁多，风格自由

经过长期发展，根付的种类变得丰富多彩。最实用的是“馒头根付”，将半球形表面以泥金画或浮雕工艺加以装饰，背面开有绳孔。

“馒头根付”的进阶形态是“柳左根付”，以设计者的名字命名。因为是内部镂空雕刻，对技术要求很高。



“柳左根付”作品《蝙蝠》。从细微的装饰纹样间对内部进行镂空雕刻

最受欢迎的是以神话、传说和歌舞伎中的人物或动物为题材制作的“形雕根付”。既体现主人的爱好或信仰，又能用作护身符，水果或树木果实等造型的根付还能表现出季节感。该系列的根付中，还有模仿能乐面具或七福神面具制作的“面根付”。

此外，用来放置药丸或零钱的带盖的“箱根付”和“镜盖根付”也很受欢迎。



左图为《劝进帐》，同样流行于江户时代的歌舞伎，作为根付的题材很受欢迎；右图《钱蛙》是“镜盖根付”的变体，青蛙部分是盖子

致力于培养创作者并弘扬根付的魅力

为了对三四厘米的作品进行精工细雕，根付师要使用五十多种不同的刻刀。这种需要注意力高度集中的工作很难长时间持续，根付师每天实际用于雕刻的时间只有几个小时。同时还要进行抛光、上色等工序，据说完成一件作品需要几个月的时间。

清宗根付馆为了培养根付创作者，还会举办名为“金根付奖”的作品鉴赏会。日本国内首屈一指的根付收藏家高圆宫妃久子每年都会作为嘉宾莅临，因此这项活动备受瞩目，为弘扬根付的魅力做出了巨大贡献。

壬生地区有很多与幕府末期新选组有关的名胜古迹，比如新选组大本营壬生寺、新选组局长芹泽鸭遭遇暗杀的旧前川邸等。大家在旅游观光之余，不妨顺便去清宗根付馆看一看。我们可以尽情发挥想象——新选组成员们是不是有时也会拿出根付互相攀比炫耀呢？如此一来，一直以来给人杀气腾腾印象的新选组，也许会让人感觉更容易亲近一些。



二楼展室的墙壁上陈列着“金根付奖”颁奖仪式的照片



清宗根付馆（右）斜对面的红色邮筒旁就是壬生寺的大门

京都 清宗根付馆

地址： 京都市中京区壬生贺阳御所町46番地1

京都市中京区壬生贺阳御所町46番地1 开放时间： 10:00-17:00（停止入馆时间：16:30）

10:00-17:00（停止入馆时间：16:30） 闭馆日： 周一（遇节假日为周二）、夏季（8月13-16日）以及年底年初（12月29日-1月5日）※可能有变化

周一（遇节假日为周二）、夏季（8月13-16日）以及年底年初（12月29日-1月5日）※可能有变化 门票： 成人1000日元、中小学生500日元

成人1000日元、中小学生500日元 交通： 从阪急京都线大宮站、岚电岚山本线四条大宮站步行10分钟；从京都市巴士壬生寺道站步行2分钟

从阪急京都线大宮站、岚电岚山本线四条大宮站步行10分钟；从京都市巴士壬生寺道站步行2分钟 谷歌地图

采访/撰稿/摄影：nippon.com 日本网 编辑部

标题图片：从左到右分别取材于《源氏物语》的《藤壶》、讽刺现代社会的《七面》和浮世绘的《渡边纲》

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