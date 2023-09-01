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宫城县位于本州岛北部，它是日本东北地区人口最密集的县，长期以来以壮丽的海岸风光著称。

宫城县地处日本东北地区，位于本州岛北部太平洋沿岸。该县约四分之一的面积位于自然公园内，具有丰富的原生态自然景观，其海岸线也闻名遐迩，尤其是松岛地区散布着数百个岩岛，被誉为“日本三景”之一。

宫城县一瞥

创建时间：1872年（曾是陆奥国一部分）

首府：仙台市

人口：230.2万（截至2020年10月）

面积：7282平方千米

仙台市是宫城县的首府，同时也是日本东北地区最大的城市，人口超过100万。宫城县地处本州岛东侧，西面与山形县接壤。两县交界处的高大山脉阻断了来自西伯利亚的冬季寒流，因此与日本北部的邻县相比，宫城县的冬季较为温暖。

宫城县北靠岩手县、秋田县，西连山形县，南接福岛县。该县西部多山，奥羽山脉从北部的青森县一直向南延伸至枥木县。宫城县中部地区相对平坦，十分利于发展农业。该县的三叶芹和柿子椒的产量居日本首位，大豆和落葵的产量居日本全国第二。

宫城县北部海岸线，包括牡鹿半岛，散布着许多里亚型海湾，岩礁嶙峋。这里是距离2011年3月11日东日本大地震的震中最近的地区，气仙沼市、石卷市等沿海市镇在地震过程中受损严重，伤亡众多。宫城县海域广阔，紫菜、裙带菜、牡蛎、扇贝及养殖银鲑的产量均位居日本全国前列。

宫城县的海岸线以迷人的风光著称，尤其是松岛地区散布着数百个小岛，被誉为“日本三景”之一。这一地区的风光数世纪以来备受赞美。1689年，诗人松尾芭蕉曾到访此地，他在诗中称这里是日本全国最美丽的地方。



松岛迷人的海滨风光（© Pixta）

宫城县首府及最大城市仙台的电子业和其他制造业非常发达，成为该县经济的另一支柱。

日本战国名将伊达政宗（1567-1636年）是宫城县历史上的知名人物，他修建了仙台的青叶城，是仙台藩的首任大名。在江户时代（1603-1868年），仙台藩是陆奥国的行政中心，一直向北延伸至现今的岩手县和青森县。



仙台市的伊达政宗雕像，头戴其标志性的新月头盔（© Pixta）



“饭团丸”是宫城县仙台市旅游吉祥物。它的面部造型酷似宫城县饭团，头戴伊达政宗样式的新月头盔（图片：仙台宫城观光活动促进会）

当地名人

（原文英文）

标题图片：“一目千本樱”是宫城县知名的赏樱胜地，放眼望去，白石川沿岸千株樱花绽放的景致尽收眼底（© Pixta）

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