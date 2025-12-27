日本都道府县概况

Guideto Japan

冲绳县位于日本最南端，以亚热带气候和迷人的海洋而闻名，吸引了来自全国各地的潜水爱好者和海滩游客。

冲绳县是由九州以南太平洋和东海的一组岛屿群组成。由于历史上这里是琉球王国，因此也被称为琉球群岛，属于湿润的亚热带气候，台风频发，地势总体平坦。最大的岛屿冲绳岛上设有首府那霸市，其他主要岛屿包括八重山群岛和宫古群岛。冲绳历史上都是一个独立的王国，其独特的文化融合了亚洲的不同文明元素。

冲绳县一瞥

创建时间：1879年（前身为琉球国）

首府：那霸市

人口：146.7万（截至2020年10月）

面积：2282平方千米

冲绳拥有温暖的气候、独特的文化和丰富的自然风光，是日本最受欢迎的一个旅游目的地。迷人的海滩、珊瑚礁和湛蓝的海水使其成为潜水、浮潜和海滩休闲的胜地；三个国立公园非常适合远足、皮划艇等户外活动。冲绳本岛上坐落着首里城以及其他与琉球王国有关的历史遗迹，位于该岛北部的山原国立公园被联合国教科文组织列入了世界自然遗产名录。

更南端的石垣岛拥有众多的海滩，它还是前往冲绳其他岛屿的中转站。比如，西表岛拥有日本最大的红树林，孕育着独特的动植物群；在邻近的竹富岛，可以领略传统的冲绳城镇风貌。其他热门旅游目的地还包括宫古岛和以观鲸而闻名的庆良间群岛。



冲绳传统民间舞“哎萨” ©PIXTA

旅游业是冲绳县经济发展的主要驱动力。来自驻冲绳美军基地的收入，尽管已较过去大幅下降，但仍是重要经济来源。农业以甘蔗、菠萝等热带作物为主，苦瓜、柑橘、红薯等特产也很有名。制造业以食品加工和炼油为支柱。此外，冲绳县还有许多传统产品，包括以大米酿制的烈酒“泡盛”、 染织品和陶器等。



采用红型染工艺制作的传统冲绳服装 ©PIXTA

当地名人

（原文英文）

标题图片：俯瞰大海的琉球狮子 ©PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。