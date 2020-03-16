赏樱名胜百选

【赏樱名胜百选】东京都 井之头恩赐公园

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井之头恩赐公园开园于1917年，是日本最早的郊外公园。如今作为邻接住宅区的宝贵绿色空间，受到人们的热爱。井之头池塘周围种植有大约400多棵樱花树，花瓣飘落在水面上，别有一番情趣。

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