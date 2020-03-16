赏樱名胜百选

【赏樱名胜百选】东京都 井之头恩赐公园

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井之头恩赐公园开园于1917年，是日本最早的郊外公园。如今作为邻接住宅区的宝贵绿色空间，受到人们的热爱。井之头池塘周围种植有大约400多棵樱花树，花瓣飘落在水面上，别有一番情趣。
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东京都 井之头恩赐公园

  • 樱花种类：染井吉野、山樱等
  • 数量：大约400棵
  • 历年赏花佳期：3月下旬 - 4月上旬
  • 开园时间：昼夜开放（赏花宴会必须在晚上10点以前结束）
  • 门票：免费
  • 地址：东京都武藏野市御殿山1丁目18番31号等
  • 官网：井之头恩赐公园

井之头池塘曾经被描绘在歌川广重的浮世绘《名所江户百景》等作品中，作为江户的水源，这里自江户时代就是著名的景点。井之头池塘里可以划小船（1小时600日元～），能在水上观赏樱花。此外，园内有动物园“井之头自然文化园”和“三鹰市立动漫美术馆（需要预约才能参观的三鹰森林吉卜力美术馆）”等。

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标题图片：PIXTA提供

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