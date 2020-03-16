【赏樱名胜百选】东京都 井之头恩赐公园
Guideto Japan旅游
井之头恩赐公园开园于1917年，是日本最早的郊外公园。如今作为邻接住宅区的宝贵绿色空间，受到人们的热爱。井之头池塘周围种植有大约400多棵樱花树，花瓣飘落在水面上，别有一番情趣。
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
东京都 井之头恩赐公园
- 樱花种类：染井吉野、山樱等
- 数量：大约400棵
- 历年赏花佳期：3月下旬 - 4月上旬
- 开园时间：昼夜开放（赏花宴会必须在晚上10点以前结束）
- 门票：免费
- 地址：东京都武藏野市御殿山1丁目18番31号等
- 官网：井之头恩赐公园
井之头池塘曾经被描绘在歌川广重的浮世绘《名所江户百景》等作品中，作为江户的水源，这里自江户时代就是著名的景点。井之头池塘里可以划小船（1小时600日元～），能在水上观赏樱花。此外，园内有动物园“井之头自然文化园”和“三鹰市立动漫美术馆（需要预约才能参观的三鹰森林吉卜力美术馆）”等。
附近的赏樱景点
赏花路上的观光景点
标题图片：PIXTA提供