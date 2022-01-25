“日本三大○○”中知名度最高的是“三景”，其次是“名园”和“夜景”

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近日一份民间调查显示，能够说出“日本三景”中的全部三个，和一个都说不出来的人大约各占30%。即便如此，在各种“日本三大○○”中，“三景”知名度仍然最高。

日本人经常用“三”这个数词来表现特别突出的人或事，比如“三杰”“三羽乌（某领域中三位表现最杰出的人）”“御三家（某领域的三巨头）”“三笔（日本书道中最优秀的三名书法家）”。大型旅行社阪急交通社2021年9月针对524名20岁以上民众实施的问卷调查显示，知名度最高的“日本三大○○”是指代三处自然美景的“日本三景”，29%的受访者表示“三个都知道”。

作为通常的标准答案，日本三景指的是据传由江户时代初期的儒学家林春斋选定的宫岛（广岛县）、天桥立（京都府）和松岛（宫城县）。对此，11.5%的受访者表示“知道两个”，30.5%的受访者表示“知道一个”，加上“三个都知道”的受访者，合计占比达到了70%以上。而表示“一个都不知道”的受访者比例也有29%。

知名度仅次于三景的是日本最具代表性的庭园“日本三大名园”兼六园（石川县）、后乐园（冈山县）和偕乐园（茨城县）。21%的受访者表示“三个都知道”，12.2%表示“知道两个”，24.4%表示“知道一个”。关于下表中列出的“三大夜景”“三大城堡”“三大赛会”，回答“三个都知道”的受访者比例都只有百分之十几。

日本主要的“三大○○”

日本三景 宫岛（广岛县） 天桥立（京都府） 松岛（宫城县） 日本三大名园 兼六园（石川县） 后乐园（冈山县） 偕乐园（茨城县） 日本三大夜景 函馆山（北海道） 摩耶山（兵库县） 稻佐山（长崎县） 日本三大城堡 大阪城（大阪府） 名古屋城（爱知县） 姬路城（兵库县）

(注）有的说法中没有姬路城，取而代之的是江户城或熊本城 日本三大赛会 神田祭（东京都） 祇园祭（京都府） 天神祭（大阪府） 日本三大焰火大会 大曲焰火（秋田县） 土浦全国焰火大赛（茨城县） 长冈祭焰火大会（新潟县） 日本三大名泉 有马温泉（兵库县） 草津温泉（群马县） 下吕温泉（岐阜县）

标题图片：宫岛严岛神社的大鸟居（PIXTA）

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