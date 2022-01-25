“日本三大○○”中知名度最高的是“三景”，其次是“名园”和“夜景”社会 自然与环境
近日一份民间调查显示，能够说出“日本三景”中的全部三个，和一个都说不出来的人大约各占30%。即便如此，在各种“日本三大○○”中，“三景”知名度仍然最高。
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日本人经常用“三”这个数词来表现特别突出的人或事，比如“三杰”“三羽乌（某领域中三位表现最杰出的人）”“御三家（某领域的三巨头）”“三笔（日本书道中最优秀的三名书法家）”。大型旅行社阪急交通社2021年9月针对524名20岁以上民众实施的问卷调查显示，知名度最高的“日本三大○○”是指代三处自然美景的“日本三景”，29%的受访者表示“三个都知道”。
作为通常的标准答案，日本三景指的是据传由江户时代初期的儒学家林春斋选定的宫岛（广岛县）、天桥立（京都府）和松岛（宫城县）。对此，11.5%的受访者表示“知道两个”，30.5%的受访者表示“知道一个”，加上“三个都知道”的受访者，合计占比达到了70%以上。而表示“一个都不知道”的受访者比例也有29%。
知名度仅次于三景的是日本最具代表性的庭园“日本三大名园”兼六园（石川县）、后乐园（冈山县）和偕乐园（茨城县）。21%的受访者表示“三个都知道”，12.2%表示“知道两个”，24.4%表示“知道一个”。关于下表中列出的“三大夜景”“三大城堡”“三大赛会”，回答“三个都知道”的受访者比例都只有百分之十几。
日本主要的“三大○○”
|日本三景
|宫岛（广岛县）
|天桥立（京都府）
|松岛（宫城县）
|日本三大名园
|兼六园（石川县）
|后乐园（冈山县）
|偕乐园（茨城县）
|日本三大夜景
|函馆山（北海道）
|摩耶山（兵库县）
|稻佐山（长崎县）
|日本三大城堡
|大阪城（大阪府）
|名古屋城（爱知县）
|姬路城（兵库县）
(注）有的说法中没有姬路城，取而代之的是江户城或熊本城
|日本三大赛会
|神田祭（东京都）
|祇园祭（京都府）
|天神祭（大阪府）
|日本三大焰火大会
|大曲焰火（秋田县）
|土浦全国焰火大赛（茨城县）
|长冈祭焰火大会（新潟县）
|日本三大名泉
|有马温泉（兵库县）
|草津温泉（群马县）
|下吕温泉（岐阜县）
标题图片：宫岛严岛神社的大鸟居（PIXTA）
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