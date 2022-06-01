东日本大地震后11年：灾区与重建现状

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2011年东日本大地震已经过去11年了。本文将带大家一起回顾当时的情形，并梳理汇总了重建的现状与福岛的情况。

强烈地震和巨型海啸

2011年3月11日（周五）下午2点46分，三陆近海发生了里氏9.0级强烈地震。宫城县北部栗原市测得最大震度为7（震度是日本特有的地震度量，7为最高级别——译注）的剧烈震动，岩手、宫城、福岛、茨城、栃木、群马、埼玉、千叶八县均测得了震度6弱级别以上的震动。随后，沿海地区广泛遭到了超级海啸的侵袭，在福岛县相马市，海啸高达9.3米以上，在宫城县石卷市和岩手县宫古市，海啸也分别超过了8.6米和8.5米。灾后避难人数约为47万人。住进临时板房等场所的灾民最多时达到了大约124000户。

截至地震发生三个多月后的6月20日，政府掌握的人员伤亡情况是大约15000人死亡，大约7500人失踪，大约5440人受伤。

至今仍有38000人在外避难

按日本复兴厅的统计，包含灾害相关死亡在内，至今共有19747人死亡，2556人失踪，122005栋住宅完全损毁。截至2022年2月，仍有38139人过着避难生活。避难生活场所遍及全国各地，其中18000人住在关东地区，大约13000人分布在东北各县。离开家乡到外地避难的人数，福岛县约27000人，宫城县约3400人，岩手县约770人。

三陆沿岸公路全面开通

高地搬迁宅基地建设（规划约18000户）、灾害公营住宅建设（规划约30000户）等住宅重建和城镇建设项目已经基本完成。复兴厅表示，搬迁后留下的原有土地（公有地）中，大约30%尚未确定用途，这是今后有待解决的一个问题。

2021年12月18日，连接仙台市和青森县八户市，全长359公里的三陆沿岸公路全线开通。重建公路和辅助重建用公路的基础设施建设已基本完成。铁路方面，JR常磐线已于2020年3月全线通车。

水产业仍处于恢复途中

复兴厅表示，三个受灾县（岩手、宫城、福岛）的生产设备基本恢复。产品出货额2019年就已恢复到震前水平。渔业的捕捞量低迷不振，宫城县的全年捕捞量震前可达30万吨，而2019年时只有21.7万余吨，约为之前的三分之二。

受核电站事故影响，不得不长时间歇业的福岛县近海渔业和拖网渔业在2021年3月底完成了试验性作业。有关方面希望逐步扩大捕捞和流通量，在数年后真正恢复正常作业。

福岛的现状：部分返乡困难地区允许居民回归

由于东京电力福岛第一核电站事故造成放射性物质外泄扩散，核电站周边6个町村中的部分区域目前仍被划定为避难命令地区（返乡困难地区）。该核电站的反应堆废弃作业仍在持续。

政府原则上决定，从2022年春季开始，针对各町村的返乡困难地区中优先推进清污工作的“特定复兴再生据点区域”（复兴据点）依次解除避难命令。大熊町和浪江町放宽了进出限制，而且已经启动了允许居民在自家过夜的“预备性住宿”。不过，从目前的实际情况来看，只有极少数居民愿意返乡。

针对福岛第一核电站内不断增多的“处理水”（对用于冷却核燃料等用途的污染水中放射性物质进行过滤后，仍然残留着一部分难以清除的放射性氚的水），政府已于2021年4月13日批准了对其进行稀释后从2023年春季开始排放入海的计划。国内外各方均对此表达了忧虑，国际原子能组织（IAEA）的调查团于今年2月前往当地开展了调查。

2022年2月21日，台湾当局宣布于当日解除福岛第一核电站事故发生后针对福岛、茨城、栃木、群马和千叶五县产食品实施的进口禁令。此前，台湾地区与中国大陆一样，采取了史上最严级别的限制措施。

标题图片：在东日本大地震中遭到严重破坏，现已实现重生的福岛县浪江町请户渔港举行渔船出海仪式（2022年1月2日，时事社）

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