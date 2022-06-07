修订版《民法》4月施行，成人年龄下调至18岁

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2022年4月起，日本成人年龄下调至18岁。年满18岁以后，无需父母同意就可以签约购买智能手机，也可以申请贷款，但与此同时，也不能因为未经家长同意而撤销这些行为的效力。获得自由，也意味着要承担责任。

1876年（明治9年）发布的太政官布告规定，年满20岁为成人，时隔140多年后，日本“成年人”的定义发生变化。《民法》修订后，2022年4月1日起，“年满18岁即为成人”。

《民法》规定的成年年龄意味着“可以独立签订合约的年龄”“不再需要服从父母亲权的年龄”。

因此从今以后，只要年满18岁，就可以在无需征得父母同意的情况下签约购买智能手机、办理信用卡，还可以签约贷款买房买车、贷款上英语学习班等。以前，如果不满20岁，父母可以在事后撤销孩子签订的合约，但从今年4月起，18岁以上的人签订合约原则上自行承担责任。

女性可以结婚的年龄从原来的16岁上调至18岁，男女法定婚龄实现了统一，且不需要征得父母同意。同时，具有性别认同障碍的人今后可以申请更改性别。

今后年满18岁可以做的事情 无需父母同意即可签约购买手机和办理信用卡 无需父母同意即可签约贷款买房等 取得10年有效护照 取得公认会计师和司法书士等国家资格 向家庭法院申请审理性别变更 提起诉讼 无需父母同意即可结婚（女性结婚年龄从16岁上调至18岁）

另一方面，即使成人年龄调至18岁，饮酒和吸烟的解禁年龄仍然规定为20岁。赛马和赛艇等公营赌博项目也规定必须年满20岁以后方可参加。

和过去一样必须年满20岁 饮酒 吸烟 购买公营赌博项目（赛马、自行车赛、赛艇、摩托车赛）的彩票 取得卡车等大中型车辆的驾照 加入国民年金（养老金）保险

顺便提一句，各个地方政府主办的“成人礼”似乎多数仍然会和以前一样在20岁举行。因为成人礼1月举办，而此时正是许多18岁（高三）学生紧张地准备高考或求职的时期，大多数人可能都会缺席。也有些地方正在研究是否把成人礼改为“20岁庆祝会”之类的称呼。

标题图片 : PIXTA

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