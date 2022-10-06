日本绿茶科普：煎茶、玉露，有什么区别？

日本信息库

日本的茶以绿茶为主。除了用茶壶泡茶，日本还有各式各样的瓶装茶饮，茶已经融入日本人的生活。本文将为大家介绍不同品种的绿茶的区别。

【不遮光种植】

煎茶

煎茶是最常见的绿茶。将摘菜的茶叶经蒸汽杀青、揉捻、干燥后制成，呈细拧的针状，甘苦适中。

深蒸茶

深蒸茶的蒸青时间是煎茶的2到3倍，因此，冲泡出的茶水茶，色泽尤为鲜嫩浓绿。涩味也比煎茶少，余味甘甜。

番茶

番茶是用晚于正常采茶期摘采的茶叶加工制成，包括新芽生长变硬后的茶叶、入夏以后采收的茶叶等，因此价格比一般的煎茶更低。番茶涩味较少，味道清淡，很受老年人欢迎。

玉绿茶

煎茶在杀青后经过揉捻变成细针状，而玉绿茶则放在干燥机中加工成勾玉状。因为它的卷曲外形，还被叫做guri（日语卷曲之意）茶。这种茶是日本静冈县伊豆地区常用的工艺。此外，九州地区炒青而非蒸青制成的煎茶也叫做玉绿茶。由于加热时间长，因此涩味较少。

【遮光种植】

玉露

新芽萌发后，用苇帘或冷布遮住日光种植20天左右（覆盖栽培）。玉露的涩味少，甘味浓，还散发出类似海苔气味的“覆香”。与普通绿茶相比，冲泡玉露需要较低的水温和更长的时间。



盖着冷布的被覆栽培（PIXTA）

冠茶

冠茶的被覆栽培时间比玉露短1周左右。这是一种介于煎茶和玉露之间的茶。

碾茶/抹茶

将与玉露一样被覆栽培的茶叶进行蒸汽杀青后，不经揉捻，直接干燥，除去茎与叶脉后得到的碎叶便是碾茶。“碾”意为臼或用臼磨碎。将碾茶细细磨碎，就得到了茶道中使用的抹茶。



碾茶（PIXTA）

【副产品】

茎茶/雁金茶/白折茶

茎茶是制作过程中经筛分机筛出的新芽的茎部。特点是味道清新。玉露或上等煎茶的茎茶被称为“雁金”或“白折”，非常珍贵。



茎茶（PIXTA）

粉茶

粉茶是煎茶或玉露在制造过程中产生的粉末状茶叶。寿司店用的茶就是粉茶。冲泡粉茶很方便，可以不用茶壶，只需放在滤茶器中倒入热水即可。

【再加工】

焙茶

焙茶是将煎茶或番茶用大火烘炒而成的，其特点是香气馥郁芬芳。因为咖啡因含量较低，睡前也可放心饮用。



焙茶（PIXTA）

棒茶

棒茶由茎茶烘制而成，发源于日本金泽。因日本知名厂商推出的瓶装棒茶饮料使而令其一炮走红。（部分地区的方言中，未经烘制的茎茶也被称为棒茶）



棒茶（PIXTA）

玄米茶

玄米茶是在煎茶或番茶中加入大火炒过的玄米（即糙米——译注）制成的混合茶。若用高温水冲泡，更能激发出玄米的香气。



玄米茶（PIXTA）

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。