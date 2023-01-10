合、升、斗——现代仍在使用的“尺贯法”度量单位

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日常生活中随时都在使用的“3合容量电饭煲”“一升装瓶”等说法，但你是否知道这里的“合”“升”到底是什么单位？

超市里摆放的大米常常按“2公斤”“5公斤”这种重量单位销售，而煮饭的时候又会使用“2合”“1升”之类的其他单位。

合、升是日本过去广泛使用的“尺贯法”度量单位，表示的是容积而非重量。1959年修订《计量法》后，日常生活中几乎很少再用到“尺”和“贯”，但“合”和“升”却顽强地“存活”下来直至今天。

按照现在的计量单位，“1合”大约相当于180毫升。除了大米外，喜欢喝日本酒的人，可能早已习惯去居酒屋的时候喊一句“烫热的酒，来1合！”。在喜庆宴席上使用的手掌大小的木制方形酒具“桝”也被称作“一合桝”，这个容量可以让你避免喝过了头。

1升是10合。餐饮店等场所经常使用“1升装”的大型电饭煲，还有大家都很熟悉的“一升瓶”装酒。

10升为1斗。10斗为1石。加贺百万石的100万石相当于1000万斗、1亿升、10亿合。

古装剧里出现的“俵”可以装多少大米呢？据说不同的时代和地区有所差异，而明治时代以后，开始将可以装4斗米的四斗俵作为标准的1俵。

尺贯法 : 容积单位

1合 10合 1升 100合 10升 1斗 1000合 100升 10斗 1石

顺便提一句，大米量杯和一般的烹饪量杯是不同的，要小心别弄错！如果没有大米专用量杯，只要记住1合（大米量杯1杯）约等于150克就可以了。近来，烹饪书籍和食谱分享网站，改用“克”做单位替代“合”的情况也越来越多了。

1合米的相关数据

重量 150克 煮饭所需的水量 180到200毫升 煮熟后 330到350克 热量 537千卡 相当于几碗饭 2碗

近年来，市场上流通的日本酒和烧酒中，把“一升瓶”改成“四合瓶”包装的情况越来越多。对于普通家庭来说，一升瓶装一次基本喝不完，而存放起来又比较难以确保质量，所以“四合瓶”装似乎越来越受到欢迎，因为这样的大小正好可以放入冰箱。180毫升×4=720毫升——这个量，怕是不知不觉间就喝多了？别别别，还是要适可而止哦！



高端清酒。左边四瓶是一升瓶装，右边两瓶酒是四合瓶装（PIXTA）

标题图片：PIXTA

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